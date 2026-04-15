Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe Opet'in yarı finaldeki rakibi Spar Girona oldu!

Fenerbahçe Opet'in yarı finaldeki rakibi Spar Girona oldu!

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi çeyrek final maçında Umana Reyer'i 79-64 yenen Spar Girona, Fenerbahçe Opet'in yarı finaldeki rakibi oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2026 20:40
Fenerbahçe Opet'in yarı finaldeki rakibi Spar Girona oldu!

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi çeyrek final maçında İspanya temsilcisi Spar Girona, İtalya'nın Umana Reyer takımını 70-64 yendi. İspanyol ekibi, yarı finalde Fenerbahçe Opet'in rakibi oldu. Fenerbahçe Opet ile Spar Girona arasındaki yarı final maçı, 17 Nisan Cuma günü oynanacak. İşte karşılaşmadan detaylar...

Salon: Pabellon Principe Felipe

Hakemler: Josip Jurcevic (Hırvatistan), Veronika Obertova (Slovakya), Juozas Barkauskas (Litvanya)

Spar Girona: Jocyte 18, Holm 14, Quevedo 3, Guerrero 5, Coulibaly 19, Lopez 4, Bibby 5, Pendande 2

Umana Reyer: Charles 6, Pan 7, Cubaj 13, Dojkic 19, Santucci 5, Pasa, Holmes 2, Villa 4, Fassina, Mavunga 8, Nicolodi

1. Periyot: 19-19

Devre: 39-28

3. Periyot: 56-47

Beş faulle çıkan: 39.47 Charles (Umana Reyer)

