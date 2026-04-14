Transfere yeşil ışık yaktı! Alman yıldızdan Fenerbahçe'ye müjde
Gelecek sezonun kadro planlamasını sürdüren Fenerbahçe, Julian Brandt için girişimlerde bulunmuştu. Kulübünden ayrılması beklenen Alman yıldız, geleceğiyle ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Kendisine gelen teklifi doğrulayan yıldız futbolcu transfer ihtimaline sıcak baktığını ifade etti. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2026 09:43
Bayer Leverkusen karşısında alınan 1-0'lık mağlubiyetin ardından konuşan Brandt, "Henüz karar vermek için erken. Sezonun sonuna yaklaşıyoruz ama hâlâ önemli maçlarımız var.
Şu an transfer görüşmelerine başlamak kulübe saygısızlık olur.
Hiçbir ihtimali tamamen dışlamıyorum ancak kafamda bazı öncelikler var. Her şey zamanı gelince netleşecek" ifadelerini kullandı.
Kariyerinde bugüne kadar 585 karşılaşmada görev alan deneyimli orta saha oyuncusu, 135 gol ve 147 asistlik etkileyici bir performans ortaya koydu.
Güncel piyasa değeri ise yaklaşık 20 milyon Euro olarak gösteriliyor.
