Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Gitmesine izin verildi
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ligin bitimine 5 hafta kala lider Galatasaray'ın 2 puan gerisinde şampiyonluk iddiasını sürdüren Fenerbahçe, bir yandan yaz transfer dönemi için çalışmalarını sürdürüyor. Yeni sezon öncesi kadrosunu önemli ölçüde yenileyecek olan sarı-lacivertlilerde flaş bir ayrılık gerçekleşiyor. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2026 09:16
Başta stoper ve forvet olmak üzere birçok bölgeye transfer yapması beklenen Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen isimlerle de yollar ayrılacak.
Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlilerde ilk ayrılık gerçekleşiyor.
OĞUZ AYDIN İLE YOLLAR AYRILIYOR
Teknik direktör Domenico Tedesco tarafından kadroda düşünülmeyen Oğuz Aydın ile gelecek sezon yollar ayrılacak.
Süper Lig'deki son 13 haftada sadece 3 kez ve toplamda 30 dakika forma şansı bulabilen 25 yaşındaki kanat oyuncusu ile başta Trabzonspor olmak üzere Süper Lig'de çok sayıda takım ilgileniyor.
Sarı-lacivertliler, milli futbolcu için yazın gelen teklifleri değerlendirilecek.
Oğuz Aydın bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 34 maçta 3 asistlik bir performans sergiledi.
25 yaşındaki futbolcunun sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
Milli oyuncunun güncel piyasa değeriyse 8 milyon Euro olarak gösteriliyor.
