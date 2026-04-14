Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'dan şampiyonluk sözleri

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Kırıkkale'de spor salonu açılışında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bitime 5 hafta kala lider Galatasaray'ın 2 puan gerisinde bulunan sarı-lacivertlilerde Başkan Saran, şampiyonluk yarışıyla ilgili de konuştu.

"İNŞALLAH BU SEZON ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

Sadettin Saran, "Sadece bir spor salonu açmıyoruz; bir hayali, bir imkanı, bir başlangıcı açıyoruz. Ben bu toprakların bir evladı olarak, Kırıkkaleli olmaktan gurur duyan, Kırıkkale'de yiğidin harman olduğuna inanan biri olarak şuna yürekten inanıyorum: Anadolu'ya doğru fırsat verildiğinde kendi değerlerini, kendi içinden çıkarır. Yeter ki o kapıyı açabilelim, yeter ki o kapının açılmasına vesile olalım. Bir çocuğun hayatına dokunan en güçlü alanlardan biri spordur. Spor disiplin getirir, düştükten sonra tekrar ayağa kalkmayı ve saygıyı öğretir. En önemlisi de bir gence 'Ben başarabilirim' demeyi öğretir. Ben Kırıkkale'li olarak üzerime düşeni yapıyorum. İnşallah bu sene şampiyon olacağız." ifadelerini kullandı.