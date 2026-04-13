Kerem Aktürkoğlu'dan flaş Beşiktaş itirafı! "O maçtaki penaltı..."

Kerem Aktürkoğlu'dan flaş Beşiktaş itirafı! "O maçtaki penaltı..."

Fenerbahçe'nin yıldız isimlerinden Kerem Aktürkoğlu, kulübün YouTube kanalına özel açıklamalarda bulundu. İşte futbolcunun gündem olan o sözleri...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2026 21:46
Kerem Aktürkoğlu'dan flaş Beşiktaş itirafı! "O maçtaki penaltı..."

Fenerbahçe'nin futbolcularından Kerem Aktürkoğlu, kulübün YouTube kanalında açıklamalarda bulundu.

Yıldız oyuncu, "Kosova maçındaki golde topun dışarı doğru falso aldığından emindim. Hatta Orkun'la da konuştum. O da aynı şekilde söylemişti. Garanti olsun diye topa vurdum. O arada ofsayt mısın diye sorulunca 5-10 saniye tedirgin oldum. Ancak golü benim atmamın önemi yok. 24 sene sonra Dünya Kupası'na gitmek önemli.

"İSMAİL BENİM DOSTUM"

İsmail benim dostum. İsmail'le yıllardan beri dostluğumuz var. Tabii ki buraya geldikten sonra samimiyet daha da arttı. Gol atacağım zaman veya o penaltı anı olsun her zaman onun desteğini hissediyorum. Sahada olsun veya kenarda olsun ilk o seviniyor, ilk o koşuyor.

"TAVSİYEM BU OLURDU"

İlk başlardaki Kerem biraz daha fevriydi. Bu gençlik ateşiyle hatalar da yapardı. Şu anki aklımla, şu anki yaşanmışlıklarımla bunu rahatça söyleyebilirim ki daha sakin olup daha olgunlukla karar verebilmeli bir genç futbolcu. Biliyorum çok zor bu genç yaşta ama tavsiyem bu olurdu.

"FENERBAHÇE TARAFTARINI ÇOK SEVİYORUM"

Fenerbahçe taraftarını çok seviyorum. İlk geldiğim günden beri bana çok güzel destek oluyorlar. Sevgilerini her daim hissediyorum. Ben de onların sevgisine karşılık vermek için saha içinde ve dışında kendimi, ailemi en güzel şekilde yansıtmaya çalışıyorum. Polemiklerden uzak, sadece futbolumla konuşulmak istediğimi en başından beri söyledim.

"BEŞİKTAŞ MAÇINDAKİ PENALTI..."

Beşiktaş maçındaki penaltı -Ya tarih yazacaksın, ya tarih olacaksın- tarzında bir penaltıydı. Atabildiğim için çok mutluyum. Hayatımda attığım en zor penaltı olabilir. Golden sonra kendimden geçmişim. Normalde yapmam. Kameraya vurmuşum. Güvenlikçi abinin eline gelmiş. Ondan özür diledim. İçinden başka bir şey çıkıyor. Bağırıyorsun, çağırıyorsun. Çok farklı bir adrenalin o." ifadelerini kullandı.

