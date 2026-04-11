Tedesco’nun 10 planı

Teknik Direktör Domenico Tedesco, Süper Lig'de kalan 6 maç ve Türkiye Kupası'nda zafere gidecek yolun planlarını hazırlıyor. Marco Asensio'nun sakatlığı keyifleri kaçırırken, İtalyan hocanın yardımcılarıyla beraber A ve B planları hazırladığı dile getirildi. Asensio'nun sakatlık süresine göre A planında Fred'in 10 numaraya geçirilmesi düşünülüyor.

Brezilyalı yıldızın iki yönlü futboluyla bu rolde görev alabileceği aktarıldı. Beşiktaş derbisinde de Asensio çıkınca Fred girmişti. Fred'in 10 numara olduğu formasyonda Anderson Talisca da forvette olacak. B planında ise Talisca'nın 10 numaraya geçmesi, Cherif'in de forvet hattında yer alması bekleniyor.

TÜM GÖZLER ASENSIO'DA

Bu sezon sarı-lacivertli takımda en formda isimlerden olan Marco Asensio'nun Beşiktaş derbisindeki sakatlığı keyifleri kaçırdı. Sol diz ön çapraz bağında gerilme ve ödem tespit edildiği açıklanan İspanyol yıldız, Kayserispor ile Çaykur Rizespor maçlarını kaçıracak. Kupa çeyrek finalinde Konyaspor maçında da olmayacak olan Asensio'nun, 31. haftadaki G.Saray derbisine yetişmesi hedefleniyor.