CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe F.Bahçe'ye gidiyordum

F.Bahçe'ye gidiyordum

Koosovalı forvet Muriqi, sarı-lacivertli kulüpten gelen teklifi ve görüşmeyi doğruladı, "11 Ocak'ta Fenerbahçe'ye gidebilirdim. Mallorca'da sportif direktörümüz ile konuştum, izin vermediler" bilgilerini paylaştı

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2026 06:50
F.Bahçe'ye gidiyordum

Forvet transferinin çok tartışıldığı Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'den flaş açıklamalar geldi. İspanya'da yayın yapan Fibwi Radio Deportes'te La Zona 10 programına konuşan Kosovalı forvet, ara transfer döneminde sarı-lacivertli takıma geri dönmeye çok yaklaştığını anlattı. Muriqi, ocak ayında Fenerbahçe ile görüştüğünü ve Mallorca'dan ayrılmak üzere olduğunu doğrulayarak, "11 Ocak'taki Vallecano- Mallorca maçından sonra Fenerbahçe'ye gidebilirdim" ifadelerini kullandı.

MALLORCA İSTESEYDİ OLURDU

Ocak ayındaki transfer görüşmelerini detaylıca anlatan 31 yaşındaki futbolcu, "Fenerbahçe'ye gitme olasılığım vardı. Mallorca'ya teklif geldi. Mallorca'da sportif direktörümüz ile görüştüm. Transfere izin vermediler. Ben de kararlarına saygı duydum. Durumun para ile alakalı olduğunu düşünmüyorum. Mallorca satmak isteseydi ve paraya ihtiyaçları olsaydı, transfer olurdu" dedi. İspanya'da çıkan haberlerde Mallorca'nın La Liga'da kalmak istediği ve bu nedenle takımın en golcü oyuncusunu satmadığı belirtildi.

MALLORCA'NIN EN İYİSİ OLDU

İspanya'da Mallorca formasıyla başarılı bir performans gösteren Vedat Muriqi, 29 maçta 19 gol kaydetti. Kariyerinin en iyi dönemlerinden birini geçiren Kosovalı forvet, La Liga'da kalma mücadelesi vere Mallorca'nın en iyi futbolcusu olarak gösteriliyor.

FENERBAHÇE'YE DÖNMEK İSTİYOR

Vedat Muriqi, daha önce 2018- 2019 sezonunda formasını giydiği Fenerbahçe'ye geri dönmeye sıcak bakıyor. Sarı-lacivertli forma ile başarılı olan ve taraftarların çok sevdiği Kosovalı yıldız, yeniden Kadıköy'de sahaya çıkmaya istekli duruyor. Muriqi'nin ailesi de aynı şekilde İstanbul'a geri dönme konusuna olumlu yaklaşıyor.

REAL MADRİD'E MÜTHİŞ GOL ATTI

İspanya La Liga'da 4 Nisan'da oynanan ve Mallorca'nın 2-1 kazandığı Real Madrid maçında Vedat Muriqi rüzgarı esti. Kosovalı yıldız, 90+1'de Real Madrid filelerine enfes bir gol göndererek 3 puanı getiren isim oldu. Muriqi, eflatun- beyazlıların şampiyonluk umutlarını azaltırken, Mallorca tribünlerinden de alkışı kaptı.

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
