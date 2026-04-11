Euroleague’de play-off gururu

11 Nisan 2026 06:50
Basketbolda Fenerbahçe Beko, 2025-2026 sezonunda Euroleague'de play-off biletini garantiledi. Normal sezonda bitime 2 hafta kala 23 galibiyetle ilk 6'da yer alan sarı-lacivertliler yoluna devam etti. Fenerbahçe Beko, son 12 sezonda 10. kez play-off'larda yer almayı başardı. Son şampiyon ünvanını taşıyan Kanarya, Euroleague'de üst üste üçüncü kez Final Four'a kalmayı hedefliyor.