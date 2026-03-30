Zor dönemden geçtim

Sezon başında Girona'ya ikinci yarının başında ise Dinamo Zagreb'e kiranan Dominik Livakovic, açıklamalarda bulundu: "Sezonun ilk yarısında zor bir dönemden geçerken Dalic, her zaman arkamdaydı. Elimden gelenin en iyisini yapmaya ve onun güvenini karşılıksız bırakmamaya çalışıyorum."
Giriş Tarihi: 30 Mart 2026 Pazartesi 06:51
