Mane'nin veliahtı geri döndü

Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı ve İstanbul’a getirdiği Amara Diouf’un transferi ameliyat sonrasında askıya alındı, oyuncu Senegal’e geri döndü. Afrika’nın önemli yeteneklerinden biri olarak gösterilen Diouf, Mane’nin veliahtı olarak değerlendiriliyordu.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2026 Pazartesi 06:51
