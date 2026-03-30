Kante 35 yaşında

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2026 Pazartesi 06:51
Fenerbahçe'nin devre arasında Al-İttihad'den kadrosuna kattığı N'Golo Kante, dün 35 yaşına girdi. Fransa Mili Futbol Takımı resmi Instagram hesabının Kante'nin doğum gününü "Fransa'nın en güzel gülümsemesi bugün 35. yaşını kutluyor" diyerek kutladı. Fenerbahçe de "Futbolcumuz N'Golo Kante'nin doğum günü. Mutlu yıllar Kante!" ifadelerini kullandı.