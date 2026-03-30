Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe Senesi için o yıldızını gözden çıkardı!

Fenerbahçe'de yeni sezon için transfer çalışmaları başladı. Kanarya'da gündeme gelen futbolculardan birisi de Marcos Senesi. Sarı-lacivertlilerin son olarak Arjantinli futbolcu için o yıldızını gözden çıkardığı öğrenildi. İşte tüm detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2026 Pazartesi 06:51
Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe şimdiden çalışmalara başladı.

HEDEF MARCO SENESI

Bu doğrultuda Sarı-Lacivertliler'in hedefinde Premier Lig ekibi Bournemouth'un yıldız stoperi Marcos Senesi olduğu gelen bilgiler arasında. Takvim'in haberine göre Arjantinli futbolcunun menajeri ile temasa geçildi.

OOSTERWOLDE FİNANSE EDECEK

Yönetimin, mevcut kadroda önemli bir satış planladığı ifade ediliyor. Bu doğrultuda Jayden Oosterwolde ile yolların ayrılması ve elde edilecek gelirle Senesi transferinin finanse edilmesi hedefleniyor.

TRANSFERDE RAKİP BARCELONA

28 yaşındaki savunmacı için sadece Fenerbahçe'nin değil, Avrupa'nın dev kulüplerinin de devrede olduğu belirtiliyor. Özellikle Barcelona'nın ilgisi, transfer yarışını daha da kızıştırmış durumda.

MODERN STOPER

Güçlü fiziği, hava toplarındaki etkinliği ve sert savunma yapısıyla dikkat çeken Senesi, 1.84 boyuyla modern stoper profiline uygun bir görüntü çiziyor.

PİYASA DEĞERİ VE SÖZLEŞMESİ

Değeri yaklaşık 22 milyon euro olan tecrübeli oyuncunun, kulübüyle 30 Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.

YÜKSEK MAAŞ VE İMZA PARASI

Fenerbahçe yönetiminin, yüksek maaş ve imza parası teklif ederek bu transferde rakiplerinin önüne geçmeyi planladığı ifade ediliyor.

F.Bahçe'de Asllani operasyonu!
Cimbom'a Silva transferinde tek engel!
Yeşilçam’ın yıldızı gözyaşlarıyla seslendi... Usta oyuncu Aynur Aydan’dan duygusal çağrı: "Hala oynamak istiyorum"
Tahran'daki patlamalar sonrası Trump duyurdu: Uzun zamandır aranan birçok hedefi imha ettik
Cimbom'dan milli yıldıza kanca!
Genç yetenek 10 milyon Euro'ya F.Bahçe'ye gelebilir!
Toprak MotoGP'de bir ilke imza attı! Toprak MotoGP'de bir ilke imza attı! 01:36
Toprak MotoGP'de bir ilke imza attı! Toprak MotoGP'de bir ilke imza attı! 01:34
Trabzonspor'da şok sakatlık! Trabzonspor'da şok sakatlık! 00:11
F.Bahçe'de Asllani gelişmesi! F.Bahçe'de Asllani gelişmesi! 00:11
Beşiktaş ve F.Bahçe transferde karşı karşıya! Beşiktaş ve F.Bahçe transferde karşı karşıya! 00:11
Hollanda basını duyurdu! İşte Lang'ın sahalara dönüş tarihi Hollanda basını duyurdu! İşte Lang'ın sahalara dönüş tarihi 00:11
Daha Eski
F.Bahçe transferde şaha kalktı! İşte listedeki 3 yıldız F.Bahçe transferde şaha kalktı! İşte listedeki 3 yıldız 00:11
G.Saray ve F.Bahçe transferde karşı karşıya! G.Saray ve F.Bahçe transferde karşı karşıya! 00:11
İsmail Yüksek'e dünya devi talip oldu! İsmail Yüksek'e dünya devi talip oldu! 00:11
F.Bahçe için dönüm noktası! Nisan ayında... F.Bahçe için dönüm noktası! Nisan ayında... 00:11
G.Saray'da Hakan Çalhanoğlu sesleri! Inter rakamı düşürdü G.Saray'da Hakan Çalhanoğlu sesleri! Inter rakamı düşürdü 00:11
G.Saray'dan Bruno Fernandes için tarihi teklif! G.Saray'dan Bruno Fernandes için tarihi teklif! 00:10