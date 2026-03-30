Fenerbahçe Senesi için o yıldızını gözden çıkardı!
Fenerbahçe'de yeni sezon için transfer çalışmaları başladı. Kanarya'da gündeme gelen futbolculardan birisi de Marcos Senesi. Sarı-lacivertlilerin son olarak Arjantinli futbolcu için o yıldızını gözden çıkardığı öğrenildi. İşte tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 30 Mart 2026 Pazartesi 06:51
Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe şimdiden çalışmalara başladı.
HEDEF MARCO SENESI
Bu doğrultuda Sarı-Lacivertliler'in hedefinde Premier Lig ekibi Bournemouth'un yıldız stoperi Marcos Senesi olduğu gelen bilgiler arasında. Takvim'in haberine göre Arjantinli futbolcunun menajeri ile temasa geçildi.
OOSTERWOLDE FİNANSE EDECEK
Yönetimin, mevcut kadroda önemli bir satış planladığı ifade ediliyor. Bu doğrultuda Jayden Oosterwolde ile yolların ayrılması ve elde edilecek gelirle Senesi transferinin finanse edilmesi hedefleniyor.
TRANSFERDE RAKİP BARCELONA
28 yaşındaki savunmacı için sadece Fenerbahçe'nin değil, Avrupa'nın dev kulüplerinin de devrede olduğu belirtiliyor. Özellikle Barcelona'nın ilgisi, transfer yarışını daha da kızıştırmış durumda.
MODERN STOPER
Güçlü fiziği, hava toplarındaki etkinliği ve sert savunma yapısıyla dikkat çeken Senesi, 1.84 boyuyla modern stoper profiline uygun bir görüntü çiziyor.
PİYASA DEĞERİ VE SÖZLEŞMESİ
Değeri yaklaşık 22 milyon euro olan tecrübeli oyuncunun, kulübüyle 30 Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.
YÜKSEK MAAŞ VE İMZA PARASI
Fenerbahçe yönetiminin, yüksek maaş ve imza parası teklif ederek bu transferde rakiplerinin önüne geçmeyi planladığı ifade ediliyor.