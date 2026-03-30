En güzel an Süper Kupay'dı

Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe'nin devre arasında Samsunspor'dan kadrosuna kattığı Anthony Musaba, kulübün youtube kanalına konuştu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2026 Pazartesi 06:51
Fenerbahçe'nin devre arasında Samsunspor'dan kadrosuna kattığı Anthony Musaba, kulübün youtube kanalına konuştu. Hollandalı oyuncu, "Çocukluğumda idolüm kesinlikle Ronaldinho'ydu.

Futbolda hayatımın en güzeli anı Süper Kupa'yı kazandığınız andı. Domenico Tedesco beraber çalıştığım en iyi teknik direktör. Takımdaki en iyi arkadaşım Archie Brown. Favori şarkım ise Koffie Olomide-Danger de mort" açıklamasını yaptı.

TRANSFER ÇOK HIZLI GELİŞTİ

Hollanda medyasında Voetbalzone'a da açıklamalarda bulunan Musaba, şunları söyledi: "Fenerbahçe'ye bu kadar kısa sürede transfer olacağımı hiç beklemiyordum.

Bu benim için bir hayaldi. Aralık ayında Fenerbahçe devreye girdi ve süreç çok hızlı gelişti. Daha alt sıralardaki kulüplere gitmek istemedim. Şu an Avrupa'nın en büyük kulüplerinden birinde oynuyorum. Bu benim için mükemmel."

Musaba, "Benim için önemli olan en üst seviyede oynamaktı. Ülke önemli değildi. Samsunspor ve Legia Varşova arasında seçim yaptım ve Türkiye'yi tercih ettim çünkü kendimi burada daha iyi gösterebileceğimi düşündüm" dedi.

FERDİ GİTMEMİ SÖYLEDİ

Fenerbahçe'ye transfer olmadan önce Ferdi Kadıoğlu ile görüştüğünü belirten Musaba, "Bana bu adımı atmamı söyledi. Taraftarların beni sahipleneceğini ifade etti. Onun söylediklerine güvenebilirsiniz" diye konuştu.

