Millilere tam not

2026 Dünya Kupası öncesinde milli maçlar nedeniyle liglere ara verildi. Süper Lig'den birçok oyuncu da ülkelerinin milli takımlarına çağırıldı. Sarı-lacivertlilerde; Mert Günok, Mert Müldür, İsmail Yüksek, Kerem Aktürkoğlu ve Oğuz Aydın, A Milli Takımımıza davet edildi. Ederson Brezilya Milli Takımı'na gitti. Kante, Fransa Milli Takımı'ndan davet aldı ve kaptan Milan Skriniar da Slovakya Milli Takımı'na davet edildi.

Skriniar, sakatlığı nedeniyle Kosova maçının kadrosuna alınmadı. Mert Günok ile Oğuz Aydın da Romanya karşısında şans bulamadı. Ancak ilk 11'de başlayan Kerem Aktürkoğlu, Mert Müldür ve İsmail Yüksek, sergiledikleri performansla teknik heyetin yüzünü güldürdü. Aynı şekilde Ederson da Brezilya'nın Fransa ile oynadığı maçta 90 dakika kalede kaldı. Kante de son 32 dakika görev aldı ve performansıyla alkışlandı.

İSMAİL İLK İKİDE

Dünya Kupası play-off yarı final maçlarında en fazla yerde 1-1 kazanan orta sahalar arasında İsmail Yüksek ikinci oldu. 13 kez yerde 1'e 1 mücadele kazanan milli oyuncumuz, Rumen oyunculara büyük üstünlük kurdu. İlk sırada 14 kezle Arnavut oyuncu Juljan Shehu yer aldı.