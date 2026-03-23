Nisan sonunu bulacak

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2026 Pazartesi 06:51
Ağrıları nedeniyle ameliyat olan Edson Alvarez'in 6 Nisan'da sahalara dönmesi planlanıyor. Ancak Meksikalı oyuncunun tam olarak takıma dönmesinin nisan ayının sonunu bulacağı belirtildi. Fenerbahçe yönetimi, Edson Alvarez'in satın alma opsiyonunu kullanmayacak.