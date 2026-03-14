Galatasaray kollanıyor!

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, basın mensuplarıyla bir araya geldi ve gündeme dair ses getiren açıklamalar yaptı. Başkan Sadettin Saran, şampiyonluk yarışına değinerek rakibi G.Saray'a göndermede bulundu. Saran, "Skriniar sakatlanmasa, Edson Alvarez ameliyat olmasa yine 3 puan öndeydik. O yüzden bunu sadece hakemlere bağlamak benim tarzım değil. Ben bahanelere sığınan bir insan değilim ama bu demek değil ki bir haksızlık yok. Evet, ben Galatasaray'ın kollandığına inanıyorum" dedi.

İSYANIMIZ NORMAL

Hakem performanslarına da vurgu yapan Saran, "Daha önce hakemlerle ilgili konuşmadığım için pişman değilim. Benim tarzım farklı. Bağırıp çağırmanın bir işe yaradığını görmedim. Konuşmamaya çalıştım ama 2 hafta çok garip şeyler oldu. Torreira'ya sarı kart verilmemesi olacak şey değil. MHK'de ciddi bir sorun var. Bence Ferhat Bey çok kötü yönetiyor. Torreira tellere tırmanıyor bir şey yok. Guendouzi de bu karşılaştırmayı yaptı, bize de söyledi. Puanlarımız haksız yere gitti. Buna isyan etmemiz gayet normal" diye konuştu.

YÜZDE 90'I RAHATSIZ

Başkan Sadettin Saran, "Kulüplerin yüzde 90'ı MHK'den rahatsız. Ferhat Bey'in orada durması bizim için muamma. Bu durum federasyona da zarar veriyor. Biz diyaloglarımızı basın önünde değil orada dile getiriyoruz. Ferhat Bey konusunda kendisine ciddi bir destek var ve biz bunu anlayamıyoruz. Bu kadar net hataların olduğu yerde bence bu durum kalandan çok onu tutana zarar verir" dedi.

PROJELERİMİZ ÇOK FAZLA

Fenerbahçe için birçok planlarının olduğunu aktaran Sadettin Saran, "Bir sürü projemiz var. Samandıra ile ilgili de var. Yeni arsalar da bakıyoruz. Yakında gelir getiren bir proje açıklayacağız Emlak Konut ile çalışıyoruz. Türkiye'nin değişik yerlerinde arsalarımız var. Gece gündüz çalışıyoruz. Sportif başarı olunca senin nakit sıkıntın da azalıyor, o yüzden birinci önceliğimiz sportif başarı" bilgisini verdi.

LOOKMAN'I İSTEDİM

Sadettin Saran, transfer dönemine değinerek, "En-Nesyri sürpriz oldu. Duran, Cherif devam ederiz dedik. Fakat Duran, Bükreş maçında öyle bir şey yapınca eyvah dedik. Varsa bir hata benim hatamdır, alınamadıysa ben alamadım. Lookman'ı istedim, olmadı. Sörloth ile görüşüldü ama mayısta geliriz, şimdi gelemeyiz dediler. Darwin Nunez de görüştüklerimizden bir tanesiydi" ifadelerini kullandı.

KADIKÖY'DE CİDDİ BASKI VAR

Kadıköy'deki tribün baskısına değinen Sadettin Saran, "Genç oyuncularda ciddi baskı oluşuyor. Skor bulunamayınca oluşan uğultu psikolojilerini bozmuyor dersem yalan olur. Uzmanlardan destek alıyoruz. 11 senenin birikmiş hayal kırıklığı ve travması var. Biz 'bu sene yok önümüzdeki sene' diyerek baskıyı azaltabilirdik ama benim doğamda bu yok. Biz şampiyonluğa oynuyoruz" diye belirtti.

DOKUZ HAFTA SABIR İSTİYORUZ

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, taraftarlara şöyle seslendi: "Mayıs ayına kadar seçim konuşmayacağım. Sadece 9 hafta sabır rica ediyoruz. Olan oldu ama şu 9 haftada takıma destek istiyoruz. Eğer şampiyon olacaksak bu sadece oyuncularla değil taraftarımızın da desteğiyle. Beni eleştirebilirsiniz, tüm eleştirilere açığım ama bu takıma 9 hafta hep birlikte inanıp, destek olmalıyız."

HACIOSMANOĞLU'NA GÜVENİYORUZ

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na güvendiğini kaydeden Başkan Sadettin Saran, "Federasyon başkanına güveniyorum. Yanlış bulduğum şeyler var ama özünde iyi insan olduğunu düşünüyorum. Gizli ajandası olduğunu düşünmüyorum, açık olduğunu düşünüyorum. Daha önceki federasyon başkanlarından daha samimi olduğunu düşünüyorum" yorumunu yaptı.