Ziraat Türkiye Kupası
3 puan Cherif'ten

3 puan Cherif'ten

Antalyaspor ve G.Antep FK deplasmanlarından sonra dün de sahneye Sidiki Cherif çıktı. 90+5’te kullanılan köşe vuruşunda topu iyi takip edip filelere gönderen 19 yaşındaki Gineli oyuncu 3 puanı getirdi

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2026 Pazartesi 06:50
3 puan Cherif'ten

Youssef En-Nesyri'nin gidişinden sonra transferi ile eleştirilerin hedefine oturan Sidiki Cherif, son haftalarda gol yükünü üstleniyor. Süper Lig'de ilk olarak Antalyaspor deplasmanında sahneye çıkan 19 yaşındaki Gineli oyuncu, ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda G.Antep FK deplasmanında fileleri havalandırdı. Dünkü Samsunspor mücadelesine de ilk 11'de başlayan genç futbolcu bu kez 3 puanı getiren isim oldu ve gol serisini 3 maça yükseltti. Karşılaşmada dakikalar 90+5'i gösterdiğinde kullanılan köşe vuruşunda Samsunspor savunmasından seken topu iyi takip eden Cherif, topa iyi bir hamlede bulundu. Kaleci Okan Kocuk'u avlayıp skoru 3-2'ye getiren Cherif, takımına 3 puanı getirdi ve zirve yarışında takımını ayakta tuttu. Böylece lider G.Saray ile aradaki 4 puanlık farkın açılmasına izin vermedi.

KADINLAR MAÇA AKIN ETTİ

F.Bahçe yönetimi Samsunspor maçında kadın ve çocuk taraftarlara jest yaptı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadın ve çocuk taraftarlara biletler yüzde 50 indirimli satışa sunulmuştu. Dünkü mücadelede tribünlerde çok sayıda kadın ve çocuk taraftarın yer aldığı görüldü.

MARCO ASENSIO SERİYE BAĞLADI

F.Bahçe'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio son maçlardaki yükselişini sürdürdü. Samsunspor karşısında etkili bir performans sergileyemese de en kritik anlarda sahneye çıkan Asensio, 89'da Nene'nin attığı golde harika bir asiste imzasını attı. Böylece Süper Lig'deki skor katkısını 6 maça çıkardı. Asensio bu sürede 3 gol ve 5 asist kaydetti.

MERT'E TEPKİ

F.Bahçe'li taraftarların hedefinde Mert Müldür vardı. Samsunspor karşısında verimli bir performans sergileyemeyen ve yenilen ikinci golde hatası bulunan Mert'e taraftarlar ıslıklı protestoda bulundu. Mücadele içerisinde topu ayağına aldığında tepki ören Mert, 61'de kenara ıslıklar eşliğinde geldi

NENE 6. GOLÜNÜ ATTI

Dorgeles Nene, ikinci yarıda sahaya girdikten sonra oyuna büyük bir etkide bulundu. 89'da Asensio'nun pasında soldan topu filelerle buluşturan Malili futbolcu oyuna denge getirdi. Sarı-lacivertliler bu golle oyuna tutunurken uzatmalarda ise galibiyete koştu.

MUSABA'DAN ASİST

Sarı-lacivertli takımın ara transfer döneminde Samsunspor'dan renklerine kattığı Anthony Musaba, eski takımına karşı şov yapıyor. Süper Kupa'da Samsunspor'a karşı iki asist yapa Hollandalı, dün de bir gol pası verdi.

F.Bahçe 3 puanı 90+5'te kaptı!
