Hazırlıklar tamamlandı

İngiltere'den, mücadelenin oynanacağı Antalya'ya doğrudan hareket eden F.Bahçe, burada karşılaşmanın son hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Tedesco yönetiminde sakatlığı bulunan oyuncularından yoksun bir şekilde çalışmalarını tamamlayan sarı-lacivertliler, son taktik idmanını gerçekleştirdi.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2026 Pazar 06:50
İngiltere'den, mücadelenin oynanacağı Antalya'ya doğrudan hareket eden F.Bahçe, burada karşılaşmanın son hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Tedesco yönetiminde sakatlığı bulunan oyuncularından yoksun bir şekilde çalışmalarını tamamlayan sarı-lacivertliler, son taktik idmanını gerçekleştirdi.