Dorgeles belirsizliği

Fenerbahçe'ye yıldız oyuncusunu Nene'den de kötü bir haber geldi. İngiltere'deki karşılaşmada sakatlık yaşayan Dorgeles Nene'nin, bugünkü Antalya mücadelesinde forma giyip giyemeyeceği belirsizliğini koruyor. Genç futbolcunun riske edilmesi beklenmiyor ancak son karar maç öncesinde verilecek.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2026 Pazar 06:50
Fenerbahçe'ye yıldız oyuncusunu Nene'den de kötü bir haber geldi. İngiltere'deki karşılaşmada sakatlık yaşayan Dorgeles Nene'nin, bugünkü Antalya mücadelesinde forma giyip giyemeyeceği belirsizliğini koruyor. Genç futbolcunun riske edilmesi beklenmiyor ancak son karar maç öncesinde verilecek.