Zor ama imkansız değil

Fenerbahçe, Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında bugün Nottingham Forest'a konuk olacak. İlk mücadeleyi Kadıköy'de 3-0 kaybeden sarı-lacivertli temsilcimiz, birçok eksiği olmasına rağmen İngiltere'de mucize arıyor. Teknik direktör Domenico Tedesco ve öğrencileri; Ada'da savaşıp, sezonun geri dönüşüne imza atmak istiyor. Tüm teknik heyet ve futbolcular, ellerinden gelenin en iyisini yapıp, kendilerine güvenmeyen ve inanmayanlara cevabı sahada verecek.

300. MAÇINA ÇIKACAK

Bu mücadelede bugün TSİ 23.00'te başlayacak. City Ground'da oynanacak olan karşılaşmayı İtalyan hakem Maurizio Mariani yönetecek. Öte yandan Fenerbahçe, Avrupa kupalarında bugün oynayacağı mücadeleyle birlikte 300. maçına çıkacak. Avrupa'da 3. kez 'dalya' diyecek olan sarı-lacivertliler, bu süreçte 117 galibiyet alırken, 65 maçta da berabere kaldı. 117 müsabakada ise yenilgi yaşadı. Sarı-kanarya, bu karşılaşmalarda rakip filelere 407 gol gönderirken, kendi kalesinde ise 422 gol gördü.

AVRUPA LİGİ'NDE 158. MAÇ

Sarı-lacivertliler, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adlarıyla düzenlenen organizasyonda bugüne kadar 157 karşılaşma oynadı. Kanarya, bu kulvarda 67 galibiyet, 41 beraberlik ve 49 mağlubiyet aldı. Bu süreçte 218 gole imza atan Fenerbahçe, kalesinde 197 gole engel olamadı.

TUR İÇİN 4 FARKLI GALİBİYET GEREKLİ

Fenerbahçe'nin İngiltere'de turu geçmesi için karşılaşmadan 4 farklı galibiyetle ayrılması gerekecek. Her türlü galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 1 ve 2 farklı yenilgilerde de ev sahibi ekip tur atlayacak. Müsabakanın 3 farklı Fenerbahçe galibiyetiyle tamamlanması durumunda ise karşılaşma uzatmaya gidecek.

9 EKSİK VAR

Fenerbahçe, Nottingham Forest deplasmanında 9 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde Fred cezası nedeniyle oynayamayacak. Sakatlıkları bulunan Ederson, Talisca, Edson, Skriniar, Çağlar Söyüncü ve Oosterwolde de bugünkü karşılaşmada takım arkadaşlarını yalnız bırakacak. Mert Günok ile Musaba da statü gereği kadroda yok.

ELDİVEN TARIK ÇETİN'DE

Sarı-lacivertlilerde sakatlık yaşayan Ederson'un yerine kaleyi Tarık Çetin koruyacak. Deneyimli kaleci Mert Günok'un UEFA listesinde olmaması nedeniyle Tarık, ilk kez Avrupa kupalarında forma giyecek. 29 yaşındaki kaleci, bu sezon Trendyol Süper Lig'de Samsunspor ve Fatih Karagümrük ile Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Beşiktaş maçlarında görev aldı. Nottingham Forest maçında yedek kaleci Engin Can Biterge olacak.

İNGİLİZLERLE 23'ÜNCÜ KEZ

Fenerbahçe, bugüne kadar İngiliz ekipleriyle 22 kez kozlarını paylaştı. Sarı-lacivertliler, bu 22 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı. Fenerbahçe, bu sezon ise deplasmanda oynadığı 4 karşılaşmada; 1 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 2 beraberlik elde etti.

İŞTE MÜCADELENİN MUHTEMEL İLK 11'LERİ

NOTTİNGHAM FOREST: ORTEGA, AİNA, MURİLLO, MİLENKOVİC, WİLLİAMS, SANGARE, ANDERSON, NDOYE, GİBBS-WHİTE, ODOİ, JESUS

FENERBAHÇE: TARIK, SEMEDO, MERT, YİĞİT EFE, LEVENT, İSMAİL, GUENDOUZİ, NENE, ASENSİO, KEREM, CHERİF