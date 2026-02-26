CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Zor ama imkansız değil

Zor ama imkansız değil

F.Bahçe, Avrupa Ligi son 16 play-off rövanşında sahaya çıkacak. Temsilcimiz ilk maçı farklı kaybetse de tüm gücüyle savaşacak. Tedesco ve öğrencileri; İngiltere’de mucize gerçekleştirmek istiyor

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2026 Perşembe 06:50
Zor ama imkansız değil

Fenerbahçe, Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında bugün Nottingham Forest'a konuk olacak. İlk mücadeleyi Kadıköy'de 3-0 kaybeden sarı-lacivertli temsilcimiz, birçok eksiği olmasına rağmen İngiltere'de mucize arıyor. Teknik direktör Domenico Tedesco ve öğrencileri; Ada'da savaşıp, sezonun geri dönüşüne imza atmak istiyor. Tüm teknik heyet ve futbolcular, ellerinden gelenin en iyisini yapıp, kendilerine güvenmeyen ve inanmayanlara cevabı sahada verecek.

300. MAÇINA ÇIKACAK

Bu mücadelede bugün TSİ 23.00'te başlayacak. City Ground'da oynanacak olan karşılaşmayı İtalyan hakem Maurizio Mariani yönetecek. Öte yandan Fenerbahçe, Avrupa kupalarında bugün oynayacağı mücadeleyle birlikte 300. maçına çıkacak. Avrupa'da 3. kez 'dalya' diyecek olan sarı-lacivertliler, bu süreçte 117 galibiyet alırken, 65 maçta da berabere kaldı. 117 müsabakada ise yenilgi yaşadı. Sarı-kanarya, bu karşılaşmalarda rakip filelere 407 gol gönderirken, kendi kalesinde ise 422 gol gördü.

AVRUPA LİGİ'NDE 158. MAÇ

Sarı-lacivertliler, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adlarıyla düzenlenen organizasyonda bugüne kadar 157 karşılaşma oynadı. Kanarya, bu kulvarda 67 galibiyet, 41 beraberlik ve 49 mağlubiyet aldı. Bu süreçte 218 gole imza atan Fenerbahçe, kalesinde 197 gole engel olamadı.

TUR İÇİN 4 FARKLI GALİBİYET GEREKLİ

Fenerbahçe'nin İngiltere'de turu geçmesi için karşılaşmadan 4 farklı galibiyetle ayrılması gerekecek. Her türlü galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 1 ve 2 farklı yenilgilerde de ev sahibi ekip tur atlayacak. Müsabakanın 3 farklı Fenerbahçe galibiyetiyle tamamlanması durumunda ise karşılaşma uzatmaya gidecek.

9 EKSİK VAR

Fenerbahçe, Nottingham Forest deplasmanında 9 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde Fred cezası nedeniyle oynayamayacak. Sakatlıkları bulunan Ederson, Talisca, Edson, Skriniar, Çağlar Söyüncü ve Oosterwolde de bugünkü karşılaşmada takım arkadaşlarını yalnız bırakacak. Mert Günok ile Musaba da statü gereği kadroda yok.

ELDİVEN TARIK ÇETİN'DE

Sarı-lacivertlilerde sakatlık yaşayan Ederson'un yerine kaleyi Tarık Çetin koruyacak. Deneyimli kaleci Mert Günok'un UEFA listesinde olmaması nedeniyle Tarık, ilk kez Avrupa kupalarında forma giyecek. 29 yaşındaki kaleci, bu sezon Trendyol Süper Lig'de Samsunspor ve Fatih Karagümrük ile Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Beşiktaş maçlarında görev aldı. Nottingham Forest maçında yedek kaleci Engin Can Biterge olacak.

İNGİLİZLERLE 23'ÜNCÜ KEZ

Fenerbahçe, bugüne kadar İngiliz ekipleriyle 22 kez kozlarını paylaştı. Sarı-lacivertliler, bu 22 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı. Fenerbahçe, bu sezon ise deplasmanda oynadığı 4 karşılaşmada; 1 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 2 beraberlik elde etti.

İŞTE MÜCADELENİN MUHTEMEL İLK 11'LERİ

NOTTİNGHAM FOREST: ORTEGA, AİNA, MURİLLO, MİLENKOVİC, WİLLİAMS, SANGARE, ANDERSON, NDOYE, GİBBS-WHİTE, ODOİ, JESUS

FENERBAHÇE: TARIK, SEMEDO, MERT, YİĞİT EFE, LEVENT, İSMAİL, GUENDOUZİ, NENE, ASENSİO, KEREM, CHERİF

G.Saray'ın Son 16 Turu'nda rakibi kim?
G.Saray, Juve'yi eledi kasasını doldurdu!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Güneş'i Özge Yağız anlattı: Rutinlerine daha bağlı bir insana dönüştüm
CHP'li Sarıyer Belediyesi kültür merkezini rant kapısına çevirdi: İki belediye yetkilisi görevden alındı
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray son 16'da! İşte ülke puanımız
G.Saray'da flaş ayrılık iddiası! Transferde domino etkisi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Osimhen'den flaş sözler: Takımım hayal kırıklığına uğrattı! Osimhen'den flaş sözler: Takımım hayal kırıklığına uğrattı! 07:20
Nefes kesen maç dış basında! İşte o manşetler Nefes kesen maç dış basında! İşte o manşetler 03:56
Nefes kesen maç dış basında! İşte o manşetler Nefes kesen maç dış basında! İşte o manşetler 03:55
Osimhen büyük karakter koydu Osimhen büyük karakter koydu 03:51
Helal olsun Helal olsun 03:50
Harika Barış Harika Barış 03:49
Daha Eski
Arrivederci Juventus Arrivederci Juventus 03:48
Korku filmi! Korku filmi! 03:45
Büyük kral Büyük kral 03:43
G.Saray için Kenan Yıldız ve Lookman itirafı! G.Saray için Kenan Yıldız ve Lookman itirafı! 03:33
G.Saray'dan flaş Hakan Çalhanoğlu açıklaması! Transfer... G.Saray'dan flaş Hakan Çalhanoğlu açıklaması! Transfer... 03:33
Tedesco'dan zorunlu değişiklik! İşte F.Bahçe'nin N. Forest 11'i Tedesco'dan zorunlu değişiklik! İşte F.Bahçe'nin N. Forest 11'i 03:33