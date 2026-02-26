İdolüm Olise ve Cherki

Fenerbahçe'nin yeni transferi Adem Yeşilyurt, sarı-lacivertli takımda forma rekabetine girmeye hazır olduğunu söyledi: "Fenerbahçe'yi en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyorum. Öncelikli hayalim milli formayı giymek ve ardından kariyerime Avrupa'da devam etmek. Rayan Cherki ve Michael Olise'yi kendime örnek olarak alıyorum."
