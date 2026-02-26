Çağrı Balta idmanda

Galatasaray'la sözleşme uzatmayan Çağrı Balta, Fenerbahçe'ye imzayı attı.
Galatasaray'la sözleşme uzatmayan Çağrı Balta, Fenerbahçe'ye imzayı attı. Dün de sarı-lacivertli takımla ilk idmanına çıktı. Bu konuyla ilgili konuşan teknik direktör Tedesco, "Çağrı Balta için mutluyuz. Büyük bir yetenek. Takım onu buraya getirmek için gayret gösterdi. Bana sordular, bu oyuncu A takıma katkı verebilir mi diye. Konuştum. İlk izlenimim pozitifti. Kendisi bizimle" dedi.