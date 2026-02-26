Biz daha ölmedik

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Nottingham Forest maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. İlk karşılaşmada alınan skora rağmen futbolda her şeyin yaşanabileceğinin altını çizen İtalyan teknik adam; iddiasını da ortaya koydu. Tedesco, şunları söyledi: "Zor bir durum. Edson ve Skriniar'ın ardından Ederson, Oosterwolde, Çağlar, Talisca da sakatlandı. Bizi öldürmeyen şey güçlendirir. Çözüm bulacağız. Nottingham maçı için sabırsızlanıyorum. İlk maçtaki mağlubiyet iyi değildi. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Çok motiveyiz. Ekstra konuşmaya gerek yok. İngiltere'de bir mucize için azmimiz var. Henüz elendik diye düşünmüyorum. Benim içimde böyle bir düşünce yok."

OPSIYONLARIMIZ VAR

Tedesco, eksiklerden dolayı henüz kafasındaki 11'i belirlemediğini söyledi ve "Birkaç opsiyon var kafamızda. 4.5 saatlik bir yol olacak. Yarın da son kararı vermek için uzun bir süremiz olacak. Skriniar, Edson, Oosterwolde, Ederson, Talisca, Çağlar sakat. Uzun sezonda böyle durumlar olabilir" dedi.

GÜCÜMÜZÜ UNUTUYORUZ

İlk maçtaki skora rağmen takımın motivasyonunun yüksek olduğunun altını çizen İtalyan çalıştırıcı, "Ekstra konuşmaktan ziyade sakinlik daha iyidir. İçsel huzur ve kendi gücümüze ikna olmak daha iyi. Kendi gücümüzü unutuyoruz bazen. Futbolda sakatlıklar olabiliyor. Bu durumun da üstesinden gelmek gerekiyor. İnanmaya devam etmek gerekiyor" dedi.

AĞLAMAK ISTEMIYORUM

Yoğun maç takvimine rağmen şikâyetçi olmadığını ifade eden Tedesco, şu sözleri kullandı: "Çok maç oynuyoruz ve durum o kadar da kötü değil. Ağlamak, şikayet etmek istemiyorum."

MESAJI SAHADA VERİRİM

Tedesco: "Taraftara mesajı sahada vermek isterim. Önemli olan budur. Ben büyük sözlerin adamı değilim. Ben dürüst olmaya çalışıyorum. Oyuncularımda inanç olmalı. Onun dışı çok önemli değil. Taraftarlar bizim için çok önemli, bize sahada bir güven verebilirler. Mesajım takımım için, benim için önemli olan oyuncularımın inanca sahip olması."

BENIM IŞIM ÇÖZÜM BULMAK

Tedesco: "Benim görevlerimden biri oyuncularımdan gerginliği de azaltmak. Bana imza attığımda şubat ayında durum bu olacak deseler, kabul ederdim. Kötü durumda değiliz. Sakatlıklar kötü ama benim işim çözüm bulmak, savunmayı ayarlamak benim işim. Bu futbol. Bazen keyif alırsınız bazen üzüntü duyarsınız."

BANA İNANIN

Tedesco: "Bilemezsiniz bazı şeyleri önceden. Defanstaki sakatlıkları bilemezsiniz. Bazı oyuncular hastalandı, maç öncesi kusan oldu. Bazı oyuncuların ailevi problemleri vardı, 'bugün kendimi iyi hissetmiyorum' diyenler vardı. Bana inanın, oyunu kazanmak için en iyi ihtimali veren takımı seçiyorum hep."

BİZİM DE HEDEFİMİZ VAR

F.Bahçe'de Levent Mercan, Nottingham Forest maçı öncesinde iddiasını ortaya koydu. Turu geçmek için ellerinden geleni yapacaklarının altını çizen tecrübeli sol bek, şunları söyledi: "Zor bir maç olacak. Boşuna oraya gitmek istemiyoruz. Bizim de hedefimiz var. Kulübü en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. İnşallah güzel bir sonuçla oradan döneriz. Biz kenetlenmiş durumdayız. Her oyuncu en iyi performansını göstermek istiyor. Ben de kendimi iyi hissediyorum. İnşallah ben de en iyi şekilde performans gösteririm." Farklı pozisyonlarda oynayabileceğinin de altını çizen Levent, "Zaman zaman farklı pozisyonlarda oynaman lazım. Hazırım. Sol bek en rahat ettiğim pozisyon ama fark etmiyor. Böyle dönemlerde futbolcular her pozisyonda oynamalı" dedi.