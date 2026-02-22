Skriniar’da hedef derbi

Sarı-lacivertli takımın bu sezon sahadaki en istikrarlı ismi olan Milan Skriniar, yoğun tempoda birbirinden önemli maçlarda iyi performanslar gösterdi. Ancak UEFA Avrupa Ligi'ndeki Nottingham Forest mücadelesi F.Bahçe için pahalıya patladı. Hem sakatlanan Milan Skriniar'ı 30 ile 45 arasında kaybeden sarı-lacivertliler hem de sahadan 3-0'lık yenilgi ile ayrılarak rövanş öncesinde işini zora soktu. Slovak futbolunun yokluğunda teknik direktör Tedesco da formül üretmeye çalışıyor.

7 MAÇ KAÇIRACAK

Sırasıyla Kasımpaşa, Nottingham Forest, Antalyaspor, G.Antep FK (Ziraat Türkiye Kupası), Samsunspor, Fatih Karagümrük ve Gaziantep FK maçlarında forma giyemeyeceği tahmin edilen tecrübeli savunmacıda hedef Beşiktaş derbisi olarak belirlendi. Skriniar'ın nisan ayının ilk haftasında kritik derbiyle birlikte formasını yeniden alması ve zorlu süreçte takımına dahil olması planlanıyor. Sağlık heyeti yıldız oyuncunun tedavisi ile yakından ilgileniyor ve süreci doğru yönetmeye çalışıyor.