N’Golo Kante zaman istedi

Büyük uğraşlar sonucunda Suudi Arabistan'dan transfer edilen N'Golo Kante, henüz 3 maçlık serüveninde istenen performansı gösteremedi. Kalitesi ve tecrübesi ile takıma verecek çok şeyi olan 34 yaşındaki Fransız yıldız, biraz süre istedi. F.Bahçe ve Türk futboluna alışmaya başlayan Kante en kısa sürede gerçek formunu göstermeye çalışacağını sözünü verdi.