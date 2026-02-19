14 günde 5 maç

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde bugün oynayacağı Nottingham Forest maçıyla birlikte zorlu bir periyoda giriyor. Sarı-lacivertliler, bu kritik virajda 14 günde tam tamına 5 maça çıkacak. Bugünkü Avrupa maçı sonrasında 23 Şubat Pazartesi günü Kasımpaşa'yla karşılaşacak olan sarı- kanarya, ardından sırasıyla; Nottingham Forest, Antalyaspor ve Gaziantep FK'yla mücadele edecek.
19 Şubat 2026 Perşembe 06:50
