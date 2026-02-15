Usta işi zafer

Zirve yarışındaki rakibi Trabzonspor'u deplasmanda deviren Fenerbahçe'de usta yıldızlar Anderson Talisca ve Marco Asensio sahneye çıktı. Kritik mücadelede gol katkısına devam eden iki isim, sarı-lacivertli takımı sırtlamaya devam etti. Talisca skoru 1-1'e getiren golü atarken 63 dakika sahada kaldı. Brezilyalı futbolcu, bu sezon Süper Lig'de 13'ncü golünü attı. Sambacı, sarı-lacivertli formayla son 7 maçta 7 gol atarak adından söz ettirdi. Marco Asensio da skor katkısını sürdürdü. İspanyol yıldız, 18 lig maçında 10 gol atarken, 8 asist yaptı. Trabzonspor maçının kahramanı olan deneyimli orta saha, 18 mata 18 gollük katkı sunarak ayakta alkışlandı. Asensio, Beşiktaş derbisinden sonra Trabzonspor derbisini de boş geçmedi.

TALISCA: ŞÜKÜRLER OLSUN

Gollerine devam eden Anderson Talisca, "Şükürler olsun. Takıma yardım ettim. Takım olarak çok iyi iş çıkardık. Böyle olunca performanslar yükseliyor. Benim için her maçın hazırlığı aynı" diye konuştu.

ASENSIO: İYİ İŞ ÇIKARDIK

Dev derbiyi 1 gol, 1 asistle tamamlayan Marco Asensio, "Çok mutluyum. Takım olarak iyi iş çıkardık. Bireysel anlamda performansımdan mutluyum. Çok çalıştık, yola devam ediyoruz" yorumunu yaptı.

SAMBACI İŞBAŞINDA

Anderson Talisca, Fenerbahçe'de bu sezon en skorer isim olarak dikkat çekiyor. Sarı-lacivertli formayla bu sezon 35 resmi maça çıkan Brezilyalı yıldız, rakip filelere 21 gol gönderdi. Talisca aynı zamanda 4 kez de asist yaptı. Sambacı, bu sezon 25 gole direkt etki etti.

43 GOLE DİREKT KATKI

Sarı Kanarya'nın üç yıldızı Anderson Talisca, Marco Asensio ve Kerem Aktürkoğlu müthiş bir skor katkısı verdi. Üç önemli yıldız, 43 gollük kütkı sundu. Yıldız isimler takımın gol yükünü çekti.

2016'DAN SONRA İLK

Fenerbahçe'de 2016'dan beri Trabzonspor deplasmanında hem gol hem asist yapan ilk futbolcular Kerem ve Asensio oldu. En son Lens ve Sow benzer performans göstermişti.

16

Kerem Aktürkoğlu, 34 resmi maçta Fenerbahçe formasını giyerken 10 gol attı, 6 asist yaptı ve 16 gole etki etti.

18

Marco Asensio, 18 lig maçında 10 gol, 8 asistle 18 gole doğrudan katkı yaparak yıldızlaştı.