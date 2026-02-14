Lewandowski iddiası geldi

İspanyol Mundo Deportivo gazetesi, Fenerbahçe'nin Lewandowski'yi istediğini ve kısa süre içinde resmi görüşmeleri yapacağını iddia etti. Haberde; "Lewandowski'nin sözleşmesi 30 Haziran'da sona eriyor. Ancak Barcelona'da başkanlık seçimleri 15 Mart'ta yapılacak ve seçimden sonra oyuncu kararını verecek. Fenerbahçe, onu çok istiyor. Görüşmelere kısa süre içinde başlayacak" ifadeleri kullanıldı.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.