Gözler Talisca'da

Fenerbahçe, haftanın maçında bugün Trabzonspor'a konuk olacak. Namağlup ligde yoluna devam eden sarı-lacivertlilerin, bu zorlu mücadelede en büyük kozu şüphesiz Anderson Talisca... Süper Lig'de çıktığı 21 karşılaşmada 12 gol, 3 asistlik performans ortaya koyan Brezilyalı oyuncu, forma giydiği tüm kulvarlarda ise toplamda 20 gol attı. Fenerbahçe'nin en skorer ismi olan sambacı, bugünkü mücadelede de teknik direktör Domenico Tedesco'nun en güvendiği isim. İtalyan çalıştırıcı, dünkü son taktik çalışmada öğrencisiyle özel olarak ilgilendi. Tedesco, yapılan bu görüşmede Talisca'ya vur emri verdi. Özellikle Trabzon savunmasının kapandığı anlarda Talisca'dan kaleyi gördüğü anda şut çekmesini isteyen Tedesco, Asensio'ya da benzer öneride bulundu.