Endişem yok

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, HT Spor'a konuştu. Tedesco, "Kış transfer dönemi kolay değildir. Çok iyi bir iş çıkardık. Kulübün N'Golo Kante transferinde birlikte hareket etmesi çok iyiydi" dedi. Forvet eksikliğini yorumlayan İtalyan hoca, "Endişeli değilim. Takıma çok güveniyorum. Son 4 aya bakarsanız üç santrforun aynı anda olmadığı zamanlar oldu. Sahip olduğumuz oyuncularımızdan dolayı gurur duyuyorum. Talisca oynayabiliyor, Cherif var. Kerem oynayabiliyor, Asensio sahte 9 oynayabiliyor. Biz buradayız" yanıtını verdi.

HER MAÇ ÖNEMLİ

Bütün kulvarlarda iddialı olduklarını kaydeden Domenico Tedesco, "Biz büyük bir kulüpteyiz. Eğer büyük bir kulüpteyseniz her maçı kazanmalısınız. F.Bahçe formasıyla oynanacak her maç önemli" yorumunda bulundu. Taraftarlara seslenen sarı-lacivertli takımın hocası, "Taraftarlar her şey hakkında kouşabalir, hakları var. Her şeyin en önemlisi, bu işin merkezi onlar. Benim için taraftarlar çok ama çok önemli. Ben burada her zaman dengeyi bulmayı çalışıyorum. Oyuncularla fazla vakit geçiriyorum, enerjilerini hissediyorum" görüşünü sundu.

HEP BERABER YAPTIK

Domenico Tedesco, yakaladıkları başarılı ve uyumlu ortamın kulüp sayesinde olduğunu belirtti. İtalyan hoca, "Bunu hep birlikte başardık. Sadece ben değil. İyi bir teknik ekibim var. Gerçekten iyi insanlar buldum burada. Ve elbetteyönetim kurulumuz, başkanımız, sportif direktörümüz... Biz hep beraber yapıyoruz bunu" yorumunu yaptı.

GELEN TEKLİF UYGUNDU

Sezon başında Fenerbahçe'den gelen teklifi değerlendirmesini yorumlayan Domenico Tedesco, "Fenerbahçe'yi seçme sebebim kulübün fikriydi, benim fikrime de aslında uyuyordu gelen teklif. Bu yüzden ben Fenerbahçe'ye geldim. Artık geçmişi çok fazla konuşmamıza gerek yok. Ben sadece gördüğüm şeyi yorumlayabilirim, yargılayabilirim" diye belirtti.

SAYGI DUYUYORUM

Jose Mourinho'dan sonra teknik direktörlük görevine gelmesine ve takım içindeki atmosfere değinen Domenico Tedesco, "Kimin hoca olduğundan bağımsız olarak... Yani her şey kötü değildi ben geldiğimde, bu anlamda ben Jose Mourinho'ya da saygı duyuyorum aynı şekilde" dedi.

KEREM AKTÜRKOĞLU HARİKA BİR KARAKTER

Kerem Aktürkoğlu'ndan övgü dolu sözlerle bahseden Teknik Direktör Domenico Tedesco, "Kerem Aktürkoğlu'nun harika bir karakteri var. Asla vazgeçmiyor ve pes etmiyor. Skor anlamında yorumlar yapabilirsiniz ama bu zamanla alakalı bir şey. Kerem her zaman iyi çalışıyor ve iyi antrenman yapıyor" ifadelerini kullandı. Kerem'in hücum hattındaki öneminden söz eden 40 yaşındaki teknik adam, "Kerem'in esas yeri iç koridor, santrfor gibi oynuyor aslında. Yardımcı forvet gibi rahatlıkla oynuyor" değerlendirmesini yaptı.

BU KADAR DUYGUSAL DEĞİLDİ

Başkanlık değişimine vurgu yapan Domenico Tedesco, "Kasımpaşa maçında başkanlık seçimi vardı ve değişim oldu. Küçümsemiş olabilirim önemini takım için. Devre arasında hissettim. Oyuncular meşguldü. Başkanın değişmesiyle ilgili daha önce böyle bir şey tecrübe etmedim. Belçika'da tecrübe etmiştim ama bu kadar önemli ve duygusal değildi" diye konuştu.

EVİMDE GİBİ HİSSETTİM

Domenico Tedesco, İstanbul ve Türkiye'ye çok kısa zamanda alıştığını aktarıp, "İstanbul'a çabuk uyum sağladim. Burada, Türkiye'de evimdeymiş gibi hissediyorum. Türk futbolunun bir parçası olmaktan dolayı çok mutluyum. 5.5 aydır burada olsam bile sanki uzun yıllardır buradaymışım gibi bir hissim var" dedi. İtalyan hoca, "Akdenizli gibi hissediyorum. İtalya'nın güneyinde büyük bir ailem var, çok fazla İtalyanlık var" diye ekledi.

F.BAHÇE ÇOK BÜYÜK KULÜP

Fenerbahçe'de çalışmanın çok önemli olduğunu dile getiren Domenico Tedesco, "Fenerbahçe çok ama çok büyük bir kulüp, güçlü bir tarihi var. Ççok iyi hissediyorum bu kulüpte. Çok iyi ve güçlü bir ekibim var. Zeki Murat Göle hocamız başta bana karşı biraz utangaçtı. Kendisine her kararımı onunla tartışacağımı ve fikrine ihtiyacımın olduğunu söyledim. Aramız çok iyi. Kendisi çok önemli biri" ifadelerini kullandı.