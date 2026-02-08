CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Duran herkesi çıldırttı

Duran herkesi çıldırttı

Verilen ceza için kol saatini uzatıp ‘alın’ bunu diyen 22 yaşındaki forvetin şımarık hareketleri, isteksiz tavırları, takım arkadaşlarına kötü davranması ayrılığı getirdi

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2026 Pazar 06:50
Fenerbahçe'de kiralık sözleşmesi feshedilen Jhon Duran, Rus devi Zenit'e imza attı. S.Arabistan'dan transfer edilirken 'vukuatlı' geçmişiyle çok konuşulan ve takıma uyum sağlaması için adeta herkesin seferber olduğu Kolombiyalı golcü, disiplinsiz tavırlarıyla takım içinde huzursuzluğa neden olunca bileti kesildi. İşte madde madde 22 yaşındaki genç yıldızı ayrılık noktasına getiren süreç: 1- Şımarık ve aşırı rahat tavırları rahatsızlık yarattı. 1 aydır isteksiz isteksiz çıkması teknik heyeti kızdırdı. 2- Zaman zaman takım arkadaşlarına ve kulüp personeline kötü, soğuk davranışları ciddi rahatsızlığa neden oldu. 3- Yeteneklerine çok inandığı Duran'ı kazanmak isteyen Başkan Sadettin Saran, Türkiye'ye gelişinde çıkan ev krizini çözüme kavuşturdu. Futbolcuyla sık sık görüşerek moral verip motive etmeye çalıştı ancak bu da işe yaramadı. 4- Konyaspor maçında oyundan alındığı sırada hocasına yönelik yaptığı el ve kol hareketleri, ayrılık kararında kırılma noktası oldu. 5- Arkadaşlarının büyük bir bölümü, Duran'ın takımda forma giymesini istemedi. 6- Duran'a para cezası veriliyor; kol saati vererek alın bunu yanıtı sunuyor.

