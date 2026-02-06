CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fred Palmeiras’a önerildi

Fred Palmeiras’a önerildi

Takımdan gönderilmek istenen Fred, ülkesinin takımlarından Palmeiras'a önerildi. Palmeiras bu teklife sıcak bakıyor. Ancak Brezilya ekibi oyuncuyu kiralık olarak değil, tapusuyla istiyor ve bonservis de ödemek istemiyor. Bu nedenle oyuncunun menajerine; "Sözleşmenizi feshederseniz, imzalarız" mesajı iletildi. F.Bahçe de bu teklife sıcak bakmıyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2026 Cuma 06:50
Fred Palmeiras’a önerildi

Takımdan gönderilmek istenen Fred, ülkesinin takımlarından Palmeiras'a önerildi. Palmeiras bu teklife sıcak bakıyor. Ancak Brezilya ekibi oyuncuyu kiralık olarak değil, tapusuyla istiyor ve bonservis de ödemek istemiyor. Bu nedenle oyuncunun menajerine; "Sözleşmenizi feshederseniz, imzalarız" mesajı iletildi. F.Bahçe de bu teklife sıcak bakmıyor.

Aslan'dan Deniz Gül sürprizi!
Domenico Tedesco'dan transfer sözleri!
DİĞER
İngiliz Yahudi meclisinden skandal açıklama! Filistin’e destek veren Guardiola’ya küstah tehdit...
Türkiye 6 Şubat’ta tek yürek! Hayatını kaybedenler ülkenin dört bir yanında dualarla anıldı
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe kupada 2. yarıda geri döndü!
İşte Kante'nin zorlu hayatı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Domenico Tedesco'dan transfer sözleri! Domenico Tedesco'dan transfer sözleri! 01:36
F.Bahçe kupada 2. yarıda geri döndü! F.Bahçe kupada 2. yarıda geri döndü! 01:36
Tedesco'dan flaş açıklama! UEFA listesi... Tedesco'dan flaş açıklama! UEFA listesi... 01:36
F.Bahçe Beko'dan müthiş geri dönüş! F.Bahçe Beko'dan müthiş geri dönüş! 01:36
F.Bahçe için flaş santrfor iddiası! Teklif belli oldu F.Bahçe için flaş santrfor iddiası! Teklif belli oldu 01:36
F.Bahçe penaltı kazandı! F.Bahçe penaltı kazandı! 01:36
Daha Eski
G.Saray bir transferi daha açıkladı! G.Saray bir transferi daha açıkladı! 01:36
Mert Günok'un hatası gole neden oldu! Mert Günok'un hatası gole neden oldu! 01:36
F.Bahçe'nin penaltısına ofsayt engeli! F.Bahçe'nin penaltısına ofsayt engeli! 01:36
F.Bahçe golcüsünü Premier Lig'de buldu! Anlaşma tamam F.Bahçe golcüsünü Premier Lig'de buldu! Anlaşma tamam 01:36
"Cumhurbaşkanı her camianın önemli meselelerini çözmüştür" "Cumhurbaşkanı her camianın önemli meselelerini çözmüştür" 01:36
Sergen Yalçın'dan flaş transfer açıklaması! Sergen Yalçın'dan flaş transfer açıklaması! 01:36