Fred Palmeiras’a önerildi

Takımdan gönderilmek istenen Fred, ülkesinin takımlarından Palmeiras'a önerildi. Palmeiras bu teklife sıcak bakıyor. Ancak Brezilya ekibi oyuncuyu kiralık olarak değil, tapusuyla istiyor ve bonservis de ödemek istemiyor. Bu nedenle oyuncunun menajerine; "Sözleşmenizi feshederseniz, imzalarız" mesajı iletildi. F.Bahçe de bu teklife sıcak bakmıyor.