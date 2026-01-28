Lopez sürprizi

Avrupa'da ve Arap yarımadasında istediği sonuca ulaşamayan Fenerbahçe, aradığı golcüyü Güney Amerika'da buldu. Birçok isimle temas etmesine rağmen bir türlü oyuncuları ikna edemeyen sarı-lacivertlilerin gündemine giren son isim; Brezilya ekibi Palmeiras'ta forma giyen 25 yaşındaki Arjantinli santrfor Jose Manuel Lopez...

Scout ekibinden gelen rapor sonrasında değerlendirmeye alınan 25 yaşındaki oyuncuya teknik direktör Domenico Tedesco'dan da onay çıkınca, harekat kararı alındı. Fenerbahçeli yetkililer, bu hafta sonuna kadar Brezilya temsilcisiyle temasa geçecek. Arjantinli yıldız için kesenin ağzını açmaya hazırlanan yönetim, 20 milyon euroyu gözden çıkardı. 1.90 boyundaki Lopez anlaşma sağlanması halinde önümüzdeki hafta başında İstanbul'a gelip imzayı atacak.

4 MAÇTA 2 GOL 3 ASİST

Jose Manuel Lopez, 2022 Temmuz ayında Lanus'tan Palmeiras'a 9 milyon 500 bin euro bonservis bedeliyle geldi. Bu sezon henüz ilk 4 haftası geride kalan Campeonato Paulista'da ise 2 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

EYLÜL 2025'TE UZATTI

2022'de Palmeiras'a imza atan Lopez, 26 Eylül 2025'te sözleşmesini 31 Aralık 2029'a kadar uzattı.