Ömer Üründül'den Fenerbahçe–Aston Villa maçı yorumu! "İlk bölümdeki kötü oyunun 2 sebebi var"

Ömer Üründül’den FenerbahçeAston Villa maçı yorumu! “İlk bölümdeki kötü oyunun 2 sebebi var”

UEFA Avrupa Ligi'nde Aston Villa'ya 1-0 yenilen Fenerbahçe'yi değerlendiren Ömer Üründül, özellikle ilk 55 dakikadaki etkisiz oyuna ve kanat forvetlerin yetersizliğine dikkat çekti. İşte Üründül'ün o yazısı... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2026 Cuma 09:09
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Ömer Üründül’den Fenerbahçe–Aston Villa maçı yorumu! “İlk bölümdeki kötü oyunun 2 sebebi var”

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, sahasında İngiliz ekibi Aston Villa ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, mücadeleden 1-0'lık mağlubiyetle ayrılırken karşılaşma sonrası Sabah yazarı Ömer Üründül maçı köşesinde değerlendirdi.

Ömer Üründül’den Fenerbahçe–Aston Villa maçı yorumu! “İlk bölümdeki kötü oyunun 2 sebebi var”

Üründül, teknik direktör Domenico Tedesco'nun 56. dakikada yaptığı iki değişikliğe kadar Fenerbahçe'nin sahada varlık gösteremediğini vurgulayarak, "Aston Villa güçlü bir Premier Lig takımı ve maçın favorisiydi. Ancak Fenerbahçe'nin kendi sahasında daha güçlü bir reaksiyon vermesi gerekirdi" ifadelerini kullandı.

Ömer Üründül’den Fenerbahçe–Aston Villa maçı yorumu! “İlk bölümdeki kötü oyunun 2 sebebi var”

Deneyimli yazar, ilk bölümdeki kötü oyunun nedenlerini ise sakatlıktan dönen Semedo'nun ters ayakta sol bekte oynaması ve Nene'nin oyuna hiç girememesi olarak sıraladı. Aston Villa'nın oyunu domine ettiğini ve skor avantajını yakaladığını belirten Üründül, Talisca'nın oyuna girdikten sonra yakaladığı net fırsatı değerlendiremediğini, devamında ise pas yerine etkisiz şutlar tercih ettiğini dile getirdi.

Ömer Üründül’den Fenerbahçe–Aston Villa maçı yorumu! “İlk bölümdeki kötü oyunun 2 sebebi var”

Kerem'in kaçırdığı pozisyona ve ofsayt gerekçesiyle iptal edilen gole de değinen Üründül, "Günümüz futbolunda üretkenlik için kanat forvetlerin adam eksiltmesi şart. Nene ve Kerem bunu yapamayınca santrforlardan da fazla bir şey beklemek mümkün olmuyor" yorumunu yaptı.

Ömer Üründül’den Fenerbahçe–Aston Villa maçı yorumu! “İlk bölümdeki kötü oyunun 2 sebebi var”

Takımın en iyisinin İsmail olduğunu ifade eden Üründül, genç oyuncunun zor maçlarda hırsı ve gücüyle öne çıktığını söyledi. Skriniar'ın gereksiz gördüğü kartla cezalı duruma düşmesini de eleştiren Üründül, yazısını "İyi ki VAR devreye girmedi" sözleriyle noktaladı.

