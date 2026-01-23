Ömer Üründül’den Fenerbahçe–Aston Villa maçı yorumu! “İlk bölümdeki kötü oyunun 2 sebebi var”

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, sahasında İngiliz ekibi Aston Villa ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, mücadeleden 1-0'lık mağlubiyetle ayrılırken karşılaşma sonrası Sabah yazarı Ömer Üründül maçı köşesinde değerlendirdi.
Üründül, teknik direktör Domenico Tedesco'nun 56. dakikada yaptığı iki değişikliğe kadar Fenerbahçe'nin sahada varlık gösteremediğini vurgulayarak, "Aston Villa güçlü bir Premier Lig takımı ve maçın favorisiydi. Ancak Fenerbahçe'nin kendi sahasında daha güçlü bir reaksiyon vermesi gerekirdi" ifadelerini kullandı.
Deneyimli yazar, ilk bölümdeki kötü oyunun nedenlerini ise sakatlıktan dönen Semedo'nun ters ayakta sol bekte oynaması ve Nene'nin oyuna hiç girememesi olarak sıraladı. Aston Villa'nın oyunu domine ettiğini ve skor avantajını yakaladığını belirten Üründül, Talisca'nın oyuna girdikten sonra yakaladığı net fırsatı değerlendiremediğini, devamında ise pas yerine etkisiz şutlar tercih ettiğini dile getirdi.
Kerem'in kaçırdığı pozisyona ve ofsayt gerekçesiyle iptal edilen gole de değinen Üründül, "Günümüz futbolunda üretkenlik için kanat forvetlerin adam eksiltmesi şart. Nene ve Kerem bunu yapamayınca santrforlardan da fazla bir şey beklemek mümkün olmuyor" yorumunu yaptı.
Takımın en iyisinin İsmail olduğunu ifade eden Üründül, genç oyuncunun zor maçlarda hırsı ve gücüyle öne çıktığını söyledi. Skriniar'ın gereksiz gördüğü kartla cezalı duruma düşmesini de eleştiren Üründül, yazısını "İyi ki VAR devreye girmedi" sözleriyle noktaladı.