Sadettin Saran'dan Galatasaray ve puan kaybı açıklaması! "3 puanı alırsak..."

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında sarı-lacivertlilerin Corendon Alanyaspor'a konuk olacağı maç öncesinde Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, "Her Deplasman Bir Okul Projesi" kapsamında 1907 Üniversiteli Fenerbahçeliler Birliği (UNİFEB) Mersin Üniversitesi örgütlenmesi tarafından Kestel Akdeniz İlkokulu ve Ortaokulunda yaptırılan kütüphanenin açılışına katıldı. Alanyaspor deplasmanından galibiyetle dönmek istediklerini belirten Saran, ayrı bir heyecan yaşadıklarını belirtti. İşte o ifadeler...

"BUGÜN 3 PUAN ALIRSAK..."

"Ben ve ekibim her deplasmanda, yöneticilerim büyük bir heyecanla gidiyoruz. Özellikle bugün ayrı bir heyecan var tabii dünkü sonuçtan sonra. Bugün 3 puan alırsak çok şeyin değişeceğine inanıyorum. Burası çok güzel bir okul. Kırsalda olması, gençlerin enerjisi çok güzel. Buradan inşallah 3 puanla ayrılacağız. Bu heyecanın büyük bir kısmı çocuklarla buluştuğumuz içindir. Başlattığımız en heyecanlı projelerden biri. Bundan büyük bir keyif alıyorum. Bu etkinlikte bizlerin de bir katkısı varsa ne mutlu bize. İyi ki varsınız. En büyük Fenerbahçe."