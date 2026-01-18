Fenerbahçe'nin efsane ismi Arthur Zico'dan Tedesco sözleri!

TEDESCO AÇIKLAMASI Uzaklardan da olsa Fenerbahçe'yi takip ettiğini söyleyen 72 yaşındaki hoca, "Olan biten her şey beni gerçekten çok mutlu ediyor. Fenerbahçe'nin Süper Kupa'yı kazandığını gördüm. Olumlu sonuçlar bizi her zaman sevindirir. Umarım Domenico Tedesco, şimdiye kadar ortaya koyduğu bu başarılı çalışmayı sürdürür ve Fenerbahçe'yi yeniden lig şampiyonluğu yarışının güçlü bir parçası haline getirir" dedi.