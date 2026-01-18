Fenerbahçe'nin efsane ismi Arthur Zico'dan Tedesco sözleri!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe ile bir Süper Lig, bir Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu yaşayan ve sarı-lacivertli takımda unutulmayan isimler arasına giren Arthur Zico, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Zico, Fenerbahçe'yi takip ettiğini belirtirken Domenico Tedesco ile ilgili sözleriyle gündem oldu. İşte detaylar... | Son dakika FB spor haberleri

Fenerbahçe'nin efsane teknik direktörlerinden Arthur Zico, Sabah'a özel yaptığı açıklamalar ile gündem oldu.

Sarı-lacivertli kulüple bir Süper Lig ve bir Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu yaşayan Brezilyalı çalıştırıcı, büyük başarılar kazandığı eski takımının son dönemdeki yükselişinden büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

TEDESCO AÇIKLAMASI

Uzaklardan da olsa Fenerbahçe'yi takip ettiğini söyleyen 72 yaşındaki hoca, "Olan biten her şey beni gerçekten çok mutlu ediyor. Fenerbahçe'nin Süper Kupa'yı kazandığını gördüm. Olumlu sonuçlar bizi her zaman sevindirir. Umarım Domenico Tedesco, şimdiye kadar ortaya koyduğu bu başarılı çalışmayı sürdürür ve Fenerbahçe'yi yeniden lig şampiyonluğu yarışının güçlü bir parçası haline getirir" dedi.

"TALISCA VE EDERSON ADINA AYRICA MUTLUYUM"

Tecrübeli teknik adam, takımdaki Brezilyalı futbolculara da ayrı bir parantez açtı ve şunları söyledi: "Anderson Talisca ve Ederson adına da ayrıca mutluyum. İkisi de üst düzey oyuncular. Fenerbahçe'nin bu başarıları elde etmesinde çok büyük katkıları olduğuna inanıyorum. Büyük maçlara alışkın isimler. Umarım bu performanslarını sürdürürler ve bu harika Fenerbahçe taraftarını mutlu ederek kulübe katkı sağlamaya devam ederler."

Zico sözlerini iyi dileklerle tamamladı: 2026'nın sizin ve kurumunuz için harika geçmesini diliyorum. Bol sağlık, huzur ve benim Fenerbahçe'm için çok daha fazla başarı olsun.

72 yaşındaki teknik direktör, 2006 ile 2008 yılları arasında Fenerbahçe'de görev almıştı.

Arthur Zico, Fenerbahçe'nin başında 107 maça çıkmıştı. Sarı-lacivertliler, bu dönemde 2.03 puan ortalaması yakalamıştı.

Arthur Zico, Fenerbahçe'de görev aldığı dönemde 1 Süper Lig ve 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.

