Santfora Nunez

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Jhon Duran ve Youssef En-Nesyri'nin performansından memnun olmayan ve kadrosuna kaliteli bir golcü katmak isteyen Fenerbahçe, ilk hedef olarak Alexander Sörloth'u belirlemişti. Ancak Atletico Madrid'in inadını kıramayan yönetim, listenin ikinci sırasında yer alan Darwin Nunez'e yöneldi. N'Golo Kante transferi için Arap yarımadasına giden yönetici Ertan Torunoğulları ile sportif direktör Devin Özek, Nunez'le de görüşme yapacak.

Sezon başında Liverpool'dan Al-Hilal'e giden ancak Suudi Arabistan şartlarına uyum sağlayamayan 26 yaşındaki oyuncu, Avrupa'ya dönmek istiyor. Fenerbahçe de bu durumu fırsata çevirmeyi planlıyor. Sarı-lacivertlilerin ana hedefi; yıldız santrforu satın alma opsiyonuyla kiralamak. Uruguaylı oyuncunun vatandaşı Diego Lugano'dan Fenerbahçe hakkında bilgi aldığı ve bu nedenle sarı-lacivertlilerin teklifine sıcak baktığı öğrenildi.

184 MİLYON EURO ÖNERDİ

Darwin Nunez'in her transferinde yeni kulüpleri bonservis ödedi. 2022'de Benfica'dan Liverpool'a 85 milyon euroya giden Uruguaylı, sezon başında ise Al-Hilal'e 53 milyon euroya geldi. Nunez'in transfer olduğu 4 kulüp toplamda 184 milyon euro bonservis bedeli ödedi.