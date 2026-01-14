Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Çizme medyasının önde gelen gazetelerinden olan La Gazzetta dello Sport'a konuştu. Birbirinden önemli açıklamalarda bulunan 40 yaşındaki teknik adam, şu anda sarı-lacivertli kulüpten ayrılmak gibi bir niyetinin olmadığını ancak ileride bir gün mutlaka İtalya'ya döneceğini duyurdu. Tedesco, şunları söyledi: "Burada birçok güçlü oyuncu var: Ederson, savunmanın önünde Alvarez, Asensio, 24 yaşında olan ve bence şimdiden çok iyi olan Oosterwolde. Şu anda Fenerbahçe'de mutluyum ancak gelecekte İtalya'da antrenörlük yapacağımdan eminim. Birçok kişi bana 'Domenico, orada ne yapacaksın?' diyor ama İtalyan futbolu içimde, 'Quelli che il calcio...'yu izlediğim günlerden beri."

SKRINIAR'I BIRAKMAM

Milan Skriniar'ın çok kaliteli bir isim olduğunu belirten Tedesco, transfer teklifi gelmesi halinde buna izin vermeyeceğini de söyledi: "Onu bırakmamın imkanı yok. Milan hem saha içinde hem de saha dışında çok önemli: iyi bir insan, harika bir adam, her zaman oynamak istiyor ve ben de onunla aynı fikirdeyim."

EVET BENİMLE İLGİLENDİLER

Tedesco, İtalya Milli Takımı'ndan teklif aldın mı? şeklinde yöneltilen soruyu, "Evet, benimle ilgilenmeleri beni çok mutlu etti, adaylar arasında olmak büyük bir onurdu. Ama Gattuso'yu bulmalarına da sevindim. Onu severim" diyerek yanıtladı.

BAŞARININ TADINI ÇIKARMAM

İtalyan çalıştırıcı, 'Tedesco kimdir?' sorusuna; "Ben sakin bir adamım ve bu olumlu bir şey. İşimde stresli durumlara alışkınım, önemli olana odaklanabiliyorum ve bahane bulmam. Bir kusurum var: kendimden çok fazla şey istiyorum ve başarıların tadını çıkarmıyorum" yanıtını verdi.

GUENDOUZI DOĞRU ADAM

Yeni öğrencisi Matteo Guendouzi hakkında konuşan Domenico Tedesco, "Bence doğru adam o. Gözlerinde çok keskin bir ifade gördüm. Antrenman seviyesi ve taktikler hakkında sorular sordu. Bunu neredeyse hiç kimse yapmaz."