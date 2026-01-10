Lookman yükleniyor

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Antony Musaba, Mert Günok ve Matteo Guendouzi'yle transfer sezonuna hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, durmak bilmiyor... Sarı-lacivertlilerin sıradaki hedefi; Ademola Lookman... İtalyan medyasından "Sport Mediaset"te yer alan habere göre; sarı-lacivertli yönetim, Nijeryalı yıldızın menajeriyle görüştü. Haberin içeriğinde; Fenerbahçe'nin Lookman'a senelik net 9 milyon euro maaş önerdiği ve menajeri ile prensip anlaşmasına vardığı bilgisi yer aldı.

40 MİLYON EURO ÖNERİLECEK

Fenerbahçeli yetkililer, önümüzdeki günlerde Atalanta ile de masaya oturacak. Çizme basınının iddiasına göre; sarı-lacivertliler, Lookman için mavi-siyahlılara tam 40 milyon euro bonservis bedeli önerecek. İtalyanlar, Atalanta'nın bu teklifi değerlendirmeye alacağını ileri sürerken, transferin en geç önümüzdeki hafta içinde olumlu şekilde sonuçlanacağını vurguladı. Fenerbahçe, Ademola Lookman'ı alarak ezeli rakibi Galatasaray'a bir transfer çalımı daha atmak istiyor.

BU SEZON ÜÇ GOLÜ VAR

Bu sezon Atalanta formasıyla, Serie A'da 11 ve Şampiyonlar Ligi'nde 5 olmak üzere toplamda 16 maça çıkan Ademola Lookman, 1153 dakika sahada kaldı. Nijeryalı oyuncu, bu karşılaşmalarda 3 gol, 1 asistlik performans ortaya koydu.

OSİMHEN İLE TARTIŞTI

Lookman, Galatasaray'da forma giyen vatandaşı Victor Osimhen'le Mozambik maçından sonra bir tartışma yaşadı. Ancak ikili, federasyon yetkililerinin araya girmesinin ardından barıştı.

AFRİKA'DA COŞTU

Nijerya Milli Takımı'yla birlikte Afrika Uluslar Kupası'nda bulunan Lookman, turnuvada parlayan isimlerden biri. Nijerya'nın Tanzanya, Tunus ve Mozambik maçlarında görev alan 28 yaşındaki oyuncu, 3 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Lookman, Uganda maçında ise görev almadı.