Guendouzi artık Fenerbahçeli

Fenerbahçe, yeni transferi Matteo Guendouzi'ye kavuştu. Önceki gün oynanan Fiorentina maçında son kez Lazio formasıyla sahaya çıkan ve hem taraftarlarıyla hem de takım arkadaşlarıyla vedalaşan Fransız oyuncu, dün sabah erken saatlerde İtalya'dan kalkan uçakla İstanbul'a geldi. Ailesiyle birlikte İstanbul'a ayak basan Guendouzi, saat 14.00'te Sabiha Gökçen Havaalanına indi. 26 yaşındaki yıldızı yüzlerce Fenerbahçe taraftarı tezahüratlarla karşıladı.

KULÜP BONSERVİS REKORU KIRDI

Oyuncu, havaalanında taraftarlarla buluştuktan sonra ailesiyle birlikte konaklayacağı otele geçti. Guendouzi, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kendisini Fenerbahçe'ye bağlayan 4.5+1 yıllık sözleşmeye imzayı atacak. Sarı-lacivertli yönetim, Fransız orta saha için ise Lazio'ya bonuslarla birlikte 30 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Kulüp rekoru kırarak Fenerbahçe'ye gelen Matteo Guendouzi, evrakların yetişmesi halinde ise yarınki G.Saray derbisinde oynayacak.

BAŞKAN SADETTİN SARAN'LA GÖRÜŞTÜ

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, yeni transfer Matteo Guendouzi'yle özel bir görüşme gerçekleştirdi. Uçağa binmeden önce Fransız yıldızla görüntülü bir görüşme yapan Saran, oyuncuya başarılar diledi.

KULÜPTEN RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

Fenerbahçe, Guendouzi transferini resmi hesabından yaptığı şu açıklamayla duyurdu: "Kulübümüz, Fransa Milli Takımı oyuncusu Mattéo Guendouzi'nin transferi konusunda, oyuncunun kulübü ve kendisiyle görüşmelerini sürdürmektedir. Bu kapsamda, transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrollerini gerçekleştirmek üzere oyuncu İstanbul'a davet edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

LAZIO 14 MİLYON BONSERVİS ÖDEDİ

Lazio, 2023'te 1 milyon euro bedelle kiraladığı Matteo Guendouzi'nin bonservisini 2024 yaz transfer döneminde 13 milyon euro ödeyerek aldı. Marsilya ise oyuncu için 2022'de Arsenal'e 11 milyon euro vermişti. Fransız yıldız, futbola Paris Saint- Germain altyapısında başladı.

İLK HEDEFİ DÜNYA KUPASI

Bir dönem Fransa Milli Takımı'nın vazgeçilmez isimlerinden biri olan Guendouzi, son dönemde teknik direktör Didier Deschamps'dan davet almadı. En son 2025 Haziran'daki Almanya maçında 1 dakika süre alan yıldız oyuncu, Dünya Kupası Eleme maçlarına ise çağrılmadı. Guendouzi'nin hedefi; 2026 Dünya Kupası'nın kadrosunda kendisine yer bulmak.

DUYGUSAL VEDA

Guendouzi, Fiorentina maçının ardından taraftarlara veda ederken gözyaşlarına hakim olamadı. Fransız yıldız karşılaşmanın ardından Lazio tribünlerini tek tek dolaşarak el salladı.