Haberler Fenerbahçe Bankalar Birliği'nden çıkıyoruz

Bankalar Birliği’nden çıkıyoruz

Murat Salar, "Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana hedefimiz nettir: Sportif başarının yanı sıra; finansal özgürlük, sürdürülebilir yapı ve kalıcı gelirler. Ocak ayında Bankalar Birliği’nden çıkıyoruz” dedi

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2026 Pazartesi 06:50
Bankalar Birliği’nden çıkıyoruz

Fenerbahçe Başkan Vekili Murat Salar, kulübün finansal özgürlüğünü sağlayacaklarını söyledi. Taraftarlara ve camiaya müjdeyi veren Salar, şöyle konuştu: "Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana hedefimiz nettir: Sportif başarının yanı sıra; finansal özgürlük, sürdürülebilir yapı ve kalıcı gelirler. Ocak ayında Bankalar Birliği'nden çıkıyoruz. Ataşehir ve Kayışdağı projeleriyle Fenerbahçe'mizin yarınlarını güvence altına alıyoruz. Sponsorluk gelirlerimizi sürdürülebilir şekilde artırıyoruz. Yeni projelerle kulübümüze uzun vadeli ek gelirler kazandırıyoruz. Tüm detaylar ocak ayı sonunda Yüksek Divan Kurulu'nda, Başkanımız Sadettin Saran ve yönetimi tarafından, camiamızla tam şeffaflıkla paylaşılacaktır. Bu vesileyle bir kez daha yeni yılınızı kutluyorum. 2026 yılının ülkemiz, İnsanlık ve Fenerbahçe'miz için hayırlara vesile olmasını diliyorum."

