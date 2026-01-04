Yıldız yağacak

Fenerbahçe, transferde yıldızlarla dolu uçakları bir bir indirmeye hazırlanıyor. Sarı Kanarya, Ademola Lookman ve Alexander Sörloth için harekete geçiyor. Sarı lacivertliler, iki yıldız için görüşmelere başlayacak. Futbol şubesinden sorumlu yönetici Ertan Torunoğlulları, Lookman transferi için İtalya'ya gitti. Torunoğlulları'nın Atalanta yönetimiyle görüşmeler gerçekleştireceği belirtildi. 28 yaşındaki forvet, bu sezon Atalanta formasıyla 16 maçta görev aldı. Nijeryalı yıldız, bu karşılaşmalarda 3 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

YÖNETİM TÜM ŞARTLARINI ZORLUYOR

Fenerbahçe'nin bir diğer transfer hedefi, Trabzonspor'un eski yıldız golcüsü Alexander Sörloth oldu. Sadettin Saran yönetiminin, Turkcell Süper Kupa'da 6 Ocak Salı günü Yeni Adana Stadı'nda Samsunspor ile oynanacak olan yarı final karşılaşmasının ardından Atletico Madrid yöneticileriyle görüşme yapacağı öğrenildi. Sarı-lacivertli kurmayların iki yıldız için de tüm şartlarını zorladığı bildirildi. 30 yaşındaki, 1.95 boyundaki dev santrfor, bu sezon Atletico formasıyla tüm kulvarlarda 22 maça çıktı ve 5 gol, 1 asist katkısı sağladı.