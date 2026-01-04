Marco Paşa geri döndü

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Mehmet Aurelio, sarı-lacivertli takıma geri döndü. Türk vatandaşlığına geçerek A Milli Takımımız'da forma giyip büyük başarılarda pay sahibi olan, Marco ismini Mehmet'le değiştiren 48 yaşındaki Aurelio, U19 Futbol Takımı'nın yeni Teknik Sorumlusu oldu. 5 yıllık Fenerbahçe kariyeri sonrasında 2020-21 sezonunda Erol Bulut'un yardımcısı olarak Sarı Kanarya'ya geri dönen Aurelio, 2022-23 sezonunda da Teknik Heyet Sorumlusu olarak görev aldı. Sarı-lacivertli formayla şampiyonluklar yaşayan ve Türk futbolseverlerin "Marco Paşa" lakabıyla tanıdığı Brezilyalı Mehmet Aurelio, son olarak Antalyaspor'da yardımcı antrenör olarak görev almıştı.
