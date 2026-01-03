CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe'de Anderson Talisca için flaş karar!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de son zamanlarda sergilediği performansla büyük alkış alan Anderson Talisca için yönetim düğmeye bastı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2026 Cumartesi 06:50
Fenerbahçe, bir yandan dış transfer için yoğun mesai harcarken, iç transferde de önemli bir adım attı. Geçen sezonun devre arasında Suudi ekibi Al-Nassr'dan alınan ve 1.5 yıllık sözleşme imzalanan Anderson Talisca'yla yeni kontrat konusunda prensipte anlaştı. Transferden sorumlu yönetici Ertan Torunoğulları, hafta içinde hem Anderson Talisca'yla hem de menajeriyle bir araya gelip yeni sözleşme önerdi.

Sambacı da bu teklife olumlu yanıt verdi ve "Fenerbahçe çok mutluyum. Takımda kalmak istiyorum. Maaşımda da indirim yapmayı kabul ediyorum" dedi. Taraflar prensip anlaşmasına vardı. Fenerbahçe, önümüzdeki günlerde Talisca'yla yeni sözleşme imzalandığını duyuracak.

Sambacı 2 yıl daha sarı-lacivertli formayla sahaya çıkacak. Talisca, Fenerbahçe'de 48 maça çıkarken, 26 gol, 5 asistlik performans ortaya koydu.

EN SKORER İSMİ

Fenerbahçe formasıyla bu sezon Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi Elemeleri ve Süper Lig'de toplamda 25 maça çıktı. Sambacı, bu karşılaşmalarda 14 kez ağları havalandırdı ve 3 defa da asist yaptı.

