Mainoo derbisi

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, sürpriz bir isme yöneldi. Özellikle orta sahasını güçlendirmek için dört koldan çalışan sarılacivertlilerin, gündemine son olarak Manchester United'ın 20 yaşındaki yıldızı Kobbie Mainoo girdi. Beşiktaş'ın da transfer listesinde yer alan İngiliz oyuncu için Fenerbahçe'nin çalışma başlattığı ortaya çıktı. İtalyan medyasına yansıyan haberlere göre ise; Mainoo'yla Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın dışında Everton ile Napoli de ilgileniyor.

Haberde; Dört kulübün de oyuncuyu transfer etme ihtimalinin bulunduğu vurgulandı.

Fenerbahçe, yüksek maaş teklifiyle rakiplerinin öne geçmeyi planlıyor. Öncelikli hedefin ise; 20 yaşındaki İngiliz yıldızı satın alma opsiyonuyla kiralamak olduğu öğrenildi.

2023'TEN BU YANA A TAKIMDA

Futbola Manchester United altyapısında başlayan Gana asıllı İngiliz oyuncu, 2023 yılında A Takıma alındı.

2 sezondur A Takım'da görev yapan Mainoo, menajer Ruben Amorim'in önceliği değil. Bu sezon 12 maçta sadece 302 dakika sahada kalabildi.