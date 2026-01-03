CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Mainoo derbisi

Mainoo derbisi

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, sürpriz bir isme yöneldi. Özellikle orta sahasını güçlendirmek için dört koldan çalışan sarılacivertlilerin, gündemine son olarak Manchester United'ın 20 yaşındaki yıldızı Kobbie Mainoo girdi. Beşiktaş'ın da transfer listesinde yer alan İngiliz oyuncu için Fenerbahçe'nin çalışma başlattığı ortaya çıktı. İtalyan medyasına yansıyan haberlere göre ise; Mainoo'yla Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın dışında Everton ile Napoli de ilgileniyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2026 Cumartesi 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Mainoo derbisi

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, sürpriz bir isme yöneldi. Özellikle orta sahasını güçlendirmek için dört koldan çalışan sarılacivertlilerin, gündemine son olarak Manchester United'ın 20 yaşındaki yıldızı Kobbie Mainoo girdi. Beşiktaş'ın da transfer listesinde yer alan İngiliz oyuncu için Fenerbahçe'nin çalışma başlattığı ortaya çıktı. İtalyan medyasına yansıyan haberlere göre ise; Mainoo'yla Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın dışında Everton ile Napoli de ilgileniyor.

Haberde; Dört kulübün de oyuncuyu transfer etme ihtimalinin bulunduğu vurgulandı.

Fenerbahçe, yüksek maaş teklifiyle rakiplerinin öne geçmeyi planlıyor. Öncelikli hedefin ise; 20 yaşındaki İngiliz yıldızı satın alma opsiyonuyla kiralamak olduğu öğrenildi.

2023'TEN BU YANA A TAKIMDA

Futbola Manchester United altyapısında başlayan Gana asıllı İngiliz oyuncu, 2023 yılında A Takıma alındı.

2 sezondur A Takım'da görev yapan Mainoo, menajer Ruben Amorim'in önceliği değil. Bu sezon 12 maçta sadece 302 dakika sahada kalabildi.

F.Bahçe'den G.Saray'a transfer çalımı!
Napoli'nin yıldızı G.Saray'a çok yakın!
DİĞER
Fenerbahçe’den Ademola Lookman ve Alexander Sörloth operasyonu! Görüşmeye gitti
İSBİKE projesi CHP'li İBB'nin elinde hurdaya döndü!
G.Saraylı taraftarların yeni yıl hediyesi 'Salah'!
F.Bahçe'den Milan çıkarması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Transferde büyük derbi! Transferde büyük derbi! 01:04
F.Bahçe Beko deplasmanda kazandı! F.Bahçe Beko deplasmanda kazandı! 01:04
F.Bahçe aradığı orta sahayı Ukrayna'da buldu! F.Bahçe aradığı orta sahayı Ukrayna'da buldu! 01:04
F.Bahçeli futbolcu Rusya yolcusu! F.Bahçeli futbolcu Rusya yolcusu! 01:04
F.Bahçe transferde mutlu sona ulaştı! F.Bahçe transferde mutlu sona ulaştı! 01:04
Fırtına'ya Japon sol kanat! Fırtına'ya Japon sol kanat! 01:04
Daha Eski
Anadolu Efes evinde kaybetti! Anadolu Efes evinde kaybetti! 01:04
F.Bahçe'den 2 transfer bombası birden! F.Bahçe'den 2 transfer bombası birden! 01:04
Mourinho'dan Rafa ve Batagov açıklaması! Mourinho'dan Rafa ve Batagov açıklaması! 01:04
Trabzonspor'da genç yetenek için anlaşma tamam! Trabzonspor'da genç yetenek için anlaşma tamam! 01:04
Brezilya ekibinden Fred kararı! Brezilya ekibinden Fred kararı! 01:04
G.Saray'da o isim ile ayrılık yakın! G.Saray'da o isim ile ayrılık yakın! 01:04