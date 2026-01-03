Amrabat piyangosu

Sezon başında Real Betis'e kiralanan Sofyan Amrabat için Suudi Arabistan'dan 15 milyon euroluk teklif geldi. Yönetim, bunu kabul etmedi. Suudi ekibi teklifini 18 milyon euroya yükseltti. Sarı-lacivertliler, bu teklife sıcak bakıyor. Önümüzdeki günlerde Faslı yıldızın satışı gerçekleşebilir.
Sezon başında Real Betis'e kiralanan Sofyan Amrabat için Suudi Arabistan'dan 15 milyon euroluk teklif geldi. Yönetim, bunu kabul etmedi. Suudi ekibi teklifini 18 milyon euroya yükseltti. Sarı-lacivertliler, bu teklife sıcak bakıyor. Önümüzdeki günlerde Faslı yıldızın satışı gerçekleşebilir.