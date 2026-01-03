%70'i borçlara gidecek

CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe, bedelli sermaye artırımına ilişkin KAP'a açıklama yaptı. Buna göre sermaye artırım oranı yüzde 400 olarak duyuruldu. Açıklamada 1 milyar 250 milyon liralık sermayenin 6 milyar 250 milyona çıkarılması belirtilirken, nominal değeri 1 TL olan yeni pay alma haklarının her pay için 2 TL olarak kullandırılacağı ifade edildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2026 Cumartesi 06:50
Fenerbahçe, bedelli sermaye artırımına ilişkin KAP'a açıklama yaptı. Buna göre sermaye artırım oranı yüzde 400 olarak duyuruldu. Açıklamada 1 milyar 250 milyon liralık sermayenin 6 milyar 250 milyona çıkarılması belirtilirken, nominal değeri 1 TL olan yeni pay alma haklarının her pay için 2 TL olarak kullandırılacağı ifade edildi. Elde edilecek gelirin %70'i borçlar için kullanılacak.
