Nkunku Fener'e sıcak

En-Nesyri’den memnun olmayan F.Bahçe için İtalya’dan önemli bir iddia geldi. La Repubblica, G.Saray’ın da talip olduğu Milan’ın forveti Christopher Nkunku’nun transferinde Kanarya’nın önde olduğunu vurguladı

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2025 Pazar 06:50
Süper Lig'de ilk yarıyı 39 puanla ikinci tamamlayan Fenerbahçe'de gözler, 2 Ocak'ta başlayacak ara transfer dönemine çevrildi. En-Nesyri'nin performansından memnun olmayan ve hücum hattını güçlendirmeyi hedefleyen sarı-lacivertliler, transferde yine ezeli rakibiyle karşı karşıya geldi. Gündemde Sörloth başta olmak üzere birçok isim var ancak İtalyan basını önemli bir iddiayı gündeme taşıdı. La Repubblica'nın haberine göre; Galatasaray ve Fenerbahçe, Milan'ın Fransız yıldızı Christopher Nkunku için girişimlere başladı. Milan'ın sezon başında İngiliz devi Chelsea'den 37 milyon euro'ya aldığı ve sadece 14 maçta oynayıp, 1 gol, 2 asistle beklentileri karşılayamayan 28 yaşındaki santrfor için 35 milyon euro talep ettiği belirtildi.

BUNDESLIGA'DA YILIN OYUNCUSU

Haberde, İngiltere Premier Lig kulüplerinin ve İtalya'dan Juventus'un da sözleşmesi 2030'da sona erecek olan Nkunku ile ilgilendiği, ancak şu ana kadar en ciddi tekliflerin Galatasaray ve Fenerbahçe'den geldiği ifade edildi. Ancak Sarı Kanarya'nın Nkunku'nun transfer yarışında bir adım önde olduğu da vurgulandı. Futbola PSG altyapısında başlayan Nkunku, ardından Leipzig, Chelsea ve Milan formalarını giydi. Kariyerinde kulüp düzeyinde 326 karşılaşmaya çıkan Fransız yıldız, 100 gol ve 67 asistlik katkı sağladı. Hücum hattının her bölgesinde görev alabilen 1.77 boyundaki Nkunku, 2022-2023 sezonunda Bundesliga'da Leipzig'le gol kralı olurken, yılın futbolcusu ödülünü de kazandı.

Fransa Milli Takımı formasını 18 kez giyen Nkunku, milli formayla 2 gol, 2 asistlik bir performans sergiledi.

