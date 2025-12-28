CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Fenerbahçe Genoa, Liva’yı kiralamak istiyor

Genoa, Liva’yı kiralamak istiyor

Fenerbahçe'nin Girona'ya kiraladığı ancak İspanya'da forma şansı bulamayan kaleci Dominik Livakovic için transferde hareketli saatler yaşanıyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2025 Pazar 06:50
Genoa, Liva’yı kiralamak istiyor
Fenerbahçe'nin Girona'ya kiraladığı ancak İspanya'da forma şansı bulamayan kaleci Dominik Livakovic için transferde hareketli saatler yaşanıyor. İtalya Serie A ekiplerinden Genoa, Hırvat eldiven için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaparken, Hırvat devi Dinamo Zagreb'in de devrede olduğu öne sürüldü. Genoa, Livakovic için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı. 30 yaşındaki Liva, bu sezon İspanya'da hiç süre almadı. Sarı-lacivertlilerin daha iyi bir teklifle gelen Genoa'ya sıcak baktığı öğrenildi.
SON DAKİKA
