Genoa, Liva’yı kiralamak istiyor

Fenerbahçe'nin Girona'ya kiraladığı ancak İspanya'da forma şansı bulamayan kaleci Dominik Livakovic için transferde hareketli saatler yaşanıyor. İtalya Serie A ekiplerinden Genoa, Hırvat eldiven için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaparken, Hırvat devi Dinamo Zagreb'in de devrede olduğu öne sürüldü. Genoa, Livakovic için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı. 30 yaşındaki Liva, bu sezon İspanya'da hiç süre almadı. Sarı-lacivertlilerin daha iyi bir teklifle gelen Genoa'ya sıcak baktığı öğrenildi.