TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de sıra Anthony Musaba'da!

PSV forması giyen orta saha Joey Veerman imzaya kaldı. Bu transfer için Hollanda ekibinin istediği Szymanski'nin de takas olarak kullanılması gündemde. Yönetim, forvet için Atletico Madrid forması giyen Sörloth ile görüşmelerini sürdürüyor. Norveçli golcü ile maaş pazarlığı devam ediyor.