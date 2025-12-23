CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de sıra Anthony Musaba'da!

Joey Veerman'ın ardından forvet ve kanat transferine odaklanan Fenerbahçe'de sürpriz bir isim için harekete geçildi. Sarı-lacivertlilerin Trendyol Süper Lig'de Samsunspor forması giyen Anthony Musaba için temaslarının sürdüğü açıklandı. İşte detaylar... | Son dakika FB transfer haberleri

Giriş Tarihi: 23 Aralık 2025 Salı 06:50
Trendyol Süper Lig'de ilk yarıyı namağlup tamamlayan Fenerbahçe, Beşiktaş'a karşı Ziraat Türkiye Kupası'nda sahne alacak. Sarı-lacivertliler, Kadıköy'deki derbinin ardından tatile çıkacak ancak yönetimin mesaisi tam gaz sürüyor. 2 Ocak'ta başlayacak ara transfer için görüşmeler hız kazanmış durumda.

PSV forması giyen orta saha Joey Veerman imzaya kaldı. Bu transfer için Hollanda ekibinin istediği Szymanski'nin de takas olarak kullanılması gündemde. Yönetim, forvet için Atletico Madrid forması giyen Sörloth ile görüşmelerini sürdürüyor. Norveçli golcü ile maaş pazarlığı devam ediyor.

Sabah'ta yer alan habere göre Fenerbahçe'nin görüşmelere başladığı bir diğer isimse Samsunspor'un sol kanadı Anthony Musaba. Teknik direktör Tedesco, oyuncuyu bizzat istemişti. Kongo asıllı Hollandalı oyuncu bu sezon 22 maçta 1703 dakika süre alırken 6 gol-3 asistlik katkı verdi.

Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor
